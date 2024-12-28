政府發錢了！台灣生育率持續低迷，雲林縣虎尾鎮日前宣布，編列600萬元經費，從2025年元旦起加碼生育補助金，父或母設籍虎尾鎮滿6個月以上，每名新生兒發1萬元津貼，加上雲林縣「萬寶龍」計畫，第4胎補助13萬，還有勞保生育給付可領2個月投保薪資、最高9萬1600元，三項累計下來，最高生一娃可領23萬1600元。申請資格、方式一次看。
🟡 雲林虎尾鎮生育補助金加碼
◾補助金額：1萬元
◾申請資格：父或母設籍在虎尾鎮6個月以上，且申請時仍設籍虎尾鎮
◾申請期限：新生兒出生之日起6個月提出申請
◾應備文件：
1.申請書
2.新生兒父母雙方或監護人印章及身份證正反面影本。(無戶籍者檢附居留證影本或護照影本）
3.全戶之詳細記事戶口名簿或戶籍謄本正本一份。(含申請人及新生兒）
4.申請人或新生兒之虎尾鎮農會存摺封面影本，提供其他機構帳戶封面影本者，匯款手續費由補助金額直接扣除
5.委託申請者除前項文件及委託書外，另須備妥受託人之身分證及印章
6.其他證明文件
◾實施時間：2025年1月1日起
資料來源：雲林縣虎尾鎮公所
🟡 雲林萬寶龍計畫：2年6億增產
◾生育津貼加碼：前三胎提升補助至3萬元，第四胎起每胎更提高補助至10萬元
◾龍、蛇年生再加碼：2024、2025大小龍年生產者，除前項原有生育津貼3萬元外再加碼3萬元，也就是前3胎可獲生育補助6萬元、第4胎起13萬元
◾申請資格：新生兒父母之一方，在新生兒出生時已設籍並居住雲林縣8個月以上，並在雲林縣辦妥新生兒戶籍登記者，即可申請生育津貼
◾申請方式：爸媽應於新生兒出生後6個月內，帶著身分證及印章向各戶政事務所提出申請，須填寫生育津貼申請書及領據。如果是委託他人申請的話，要另外準備委託書。符合申請資格者，會現場核發生育津貼
資料來源：雲林縣政府
🟡 勞保生育給付：最高9萬1600元
◾生育給付金額：2個月投保薪資。以勞保最高投保薪資4萬5800元計算，最高可以9萬1600元
◾申請資格：勞工投保滿280天後，符合懷孕或生產資格可申請
◾申請方式：
臨櫃申請：戶政事務所辦理，與辦理子女出生登記時一同申請
線上申請：登入「勞保局e化服務系統」申辦
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◾補助金額：1萬元
◾申請資格：父或母設籍在虎尾鎮6個月以上，且申請時仍設籍虎尾鎮
◾申請期限：新生兒出生之日起6個月提出申請
◾應備文件：
1.申請書
2.新生兒父母雙方或監護人印章及身份證正反面影本。(無戶籍者檢附居留證影本或護照影本）
3.全戶之詳細記事戶口名簿或戶籍謄本正本一份。(含申請人及新生兒）
4.申請人或新生兒之虎尾鎮農會存摺封面影本，提供其他機構帳戶封面影本者，匯款手續費由補助金額直接扣除
5.委託申請者除前項文件及委託書外，另須備妥受託人之身分證及印章
6.其他證明文件
◾實施時間：2025年1月1日起
資料來源：雲林縣虎尾鎮公所
🟡 雲林萬寶龍計畫：2年6億增產
◾生育津貼加碼：前三胎提升補助至3萬元，第四胎起每胎更提高補助至10萬元
◾龍、蛇年生再加碼：2024、2025大小龍年生產者，除前項原有生育津貼3萬元外再加碼3萬元，也就是前3胎可獲生育補助6萬元、第4胎起13萬元
◾申請資格：新生兒父母之一方，在新生兒出生時已設籍並居住雲林縣8個月以上，並在雲林縣辦妥新生兒戶籍登記者，即可申請生育津貼
◾申請方式：爸媽應於新生兒出生後6個月內，帶著身分證及印章向各戶政事務所提出申請，須填寫生育津貼申請書及領據。如果是委託他人申請的話，要另外準備委託書。符合申請資格者，會現場核發生育津貼
資料來源：雲林縣政府
🟡 勞保生育給付：最高9萬1600元
◾生育給付金額：2個月投保薪資。以勞保最高投保薪資4萬5800元計算，最高可以9萬1600元
◾申請資格：勞工投保滿280天後，符合懷孕或生產資格可申請
◾申請方式：
臨櫃申請：戶政事務所辦理，與辦理子女出生登記時一同申請
線上申請：登入「勞保局e化服務系統」申辦