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▲經統計分析指出，參與機車駕訓學員違規風險、肇事風險均較一般民眾低(圖／交通局提供2024.9.20)

▲國門「自動通關查驗系統」，2025年元旦起申請年齡從12歲以上下修至10歲以上，身高限制也從140公分調降至120公分，出國將更便利。（圖／內政部提供）

▲2025年1月14日起開放登錄TPASS會員，2月起針對搭乘達一定次數以上的常客，每月累計回饋優惠。（圖／記者許若茵攝）

▲2025年元旦起，旅宿業者不能再提供容量小於180毫升的瓶裝沐浴乳、洗髮精、乳液等備品。（圖／NOWnews資料照）

機車族注意！2025年1月1日起，改裝排氣管需經認證與登記，一旦被查獲使用的排氣管沒經環境部認證，依「道路交通管理處罰條例」、《噪音管制法》兩法規範併罰，最重罰5400元，並限期改善，要是不改善又繼續上路，最重罰3萬元。除了機車排氣管新規外，機車駕訓補助最高3800元也上路了，《NOWnews》整理交通觀光類元旦新制，一文速懂。環境部和交通部合作改裝排氣管認證制度將在2025年起正式上路，如果車主使用未經認證的排氣管，將依違反「道路交通管理處罰條例」處900至1800元罰鍰；要是噪音檢測不合格，再依《噪音管制法》處罰1800至3600元，並限期改善，等於最高罰5400元。如果車主還是沒改善、甚至又繼續騎上路，一旦被各縣市環保局攔查發現，即違反《噪音管制法》第8條「其他經主管機關公告之行為」，依同法23條規，可處3000至3萬元罰鍰。夜間時段罰款加重到6000元起跳。為提升民眾駕駛技能與安全意識，交通部公路局宣布，「機車駕訓補助」計畫將延長，民眾只要至駕訓班學習完整機車駕訓課程並成功考取駕照，就可獲得1300元補助；2025年實施的「駕訓3.0」補助計畫，針對持學習駕照者參加駕訓可拿2500元補助，預計限額2000名，也就是兩項補助疊加下，最高可獲得3800元補助。移民署公布，國門「自動通關查驗系統」，2025年元旦起申請年齡從12歲以上下修至10歲以上，身高限制也從140公分調降至120公分，同時也開放無戶籍國民可以「免許可」申請及使用自動查驗通系統，預計實施首年有43萬國民受惠，出國將更便利。TPASS常客優惠擴大了！交通部規劃推出中央版TPASS 2.0常客優惠，鼓勵民眾使用公共運輸，2025年1月14日起開放登錄TPASS會員，2月起針對搭乘達一定次數以上的常客，每月累計回饋優惠。民眾只要在2025年底前，完成更換行政院版TPASS 2.0卡，每月可再領10%早鳥優惠，藉以衝高會員綁定數。 同時，交通部正在評估將實體卡改為QR code型態，增加便利性。「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」2025年1月1日正式上路，旅宿業者不得提供容量小於180毫升的瓶裝沐浴乳、洗髮精、乳液等備品，應改為提供大瓶裝壁掛式沐浴用品；梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀等個人衛生用品，則鼓勵消費者自備，業者不主動陳列，但如果消費者忘了攜帶，仍可向業者洽取。預計全台有1萬4500家業者受影響，違者最高處6000元罰鍰。同時，環保署也鼓勵旅宿業取得國內外永續、節能減碳、綠色環保等相關認（驗）證、證書或標章，提供80%以內的補助費用，最高可補助至10萬元。