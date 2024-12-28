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▲客廳是家人共聚的重要空間，其布局對家庭和諧與關係融洽有深遠影響。（圖／21世紀不動產）

▲主臥室是休息與能量重建的核心空間，與愛情運與健康息息相關。（圖／21世紀不動產提供）

▲浴室清新整潔、擺放淨化植物，不僅提升能量場，還讓家中煥發健康與好運。（圖／21世紀不動產提供）

新的開始就要到來，而一個充滿活力與正能量的居家空間，往往是開啟幸福與成功的關鍵。精選５大居家空間風水秘訣，讓您在新的一年提升運勢，為生活注入滿滿的好運與幸福。玄關作為家中的第一印象與氣流的主要通道，象徵著事業與財運的入口。21世紀不動產建議保持玄關明亮整潔，並添加盆栽、鮮花或室內擴香精油，增添生氣與好運。這些簡單的佈置不僅能提升住家整體運勢，還能讓來訪者感受到家的溫暖與歡迎。客廳是家人共聚的重要空間，其布局對家庭和諧與關係融洽有深遠影響。建議將沙發擺放成U型或L型，不僅動線流暢，也寓意守護與聚財。柔和的燈光與溫暖色調的裝飾能進一步營造親密互動的氛圍，同時避免座椅背對大門，以確保良好的能量流動。廚房被視為家庭財運與健康的核心，保持整潔與有序尤為重要。定期清理冰箱可釋放舊能量，迎接新氣象。擺放如迷迭香、薄荷或羅勒等可入菜的盆栽，這些盆栽在風水中寓意良好：迷迭香象徵正能量與保護力，有助於提升家庭整體運勢；薄荷被認為可以改善家庭成員的溝通，促進情感融洽；羅勒則具備抵擋厄運並帶來好運的功效。不僅增添廚房的生機，還能為家庭生活注入更多美好與和諧。主臥室是休息與能量重建的核心空間，與愛情運與健康息息相關。建議選用柔軟的寢具、舒緩的牆面色彩，以及能撫慰情緒的香氛，如薰衣草或檸檬草。床位應避免正對鏡子，以減少不安感，並營造和諧與安穩的睡眠環境。浴廁是家中代謝與淨化的場域，其整潔與透氣性直接影響住家能量場。保持通風、去除雜物、並擺放具淨化效果的植物如吊蘭或虎尾蘭，可有效提升空間氣場。這些小小的巧思，能讓家中煥發新氣象，帶來健康與運勢的提升。新年是一個嶄新的起點，21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱提醒，好的風水並非遙不可及，而是用心經營生活的態度。透過這些簡單且實用的調整，將居家空間化為幸福與成功的起點，讓您的新一年充滿希望與美好。