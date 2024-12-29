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▲網友分享自己煮雞湯加入無糖仙草茶來燉煮，化身完美的「仙草雞湯」，口味完全不輸給常見的香菇雞湯、蒜頭雞湯等。（圖/廚藝公社）

▲仙草雞湯簡單好上手，湯頭直接升級鮮甜又回甘，不少婆媽都喜歡在冬天煮這道料理。（圖/廚藝公社）

▲仙草雞湯備料簡單好處理，只要準備無糖仙草茶、仙草凍或者仙草包，搭配雞肉、枸杞、紅棗、米酒以及鹽巴就能製作完成。（圖/廚藝公社）

冬天來臨冷氣團不斷襲台，許多人除了把保暖衣物拿出來穿之外，也會想要來碗熱騰騰的雞湯暖暖身子，不過燉煮雞湯步驟繁瑣，口味也是百百種，像是常見的香菇雞湯、蒜頭雞湯、剝皮辣椒雞湯等，都是寒天的熱門湯品。有網友在臉書社團「廚藝公社」貼文指出「冬天到了很多人都會在家自己煮雞湯，試過很多不同口味的雞湯，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「我們家也會煮哦！湯頭真的甘甜又好喝，完全不會輸其他口味的雞湯。」事實上，網友提到的這道「仙草雞湯」還真的不是開玩笑，，冬天喜歡喝湯沒嚐鮮過「仙草雞湯」的民眾都可以在家自己做做看！而如果要做「仙草雞湯」，，絕對顛覆你對雞湯口味的想像！那麼仙草雞湯要怎麼做呢？其實真的非常容易上手，而如果是買仙草凍的民眾，也是跟著上面的步驟做，寒冷的天氣想來碗雞湯嗎？如果還沒試過這道「仙草雞湯」的民眾，自己也能在家DIY試試看囉！