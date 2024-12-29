冬天來臨冷氣團不斷襲台，許多人除了把保暖衣物拿出來穿之外，也會想要來碗熱騰騰的雞湯暖暖身子，不過燉煮雞湯步驟繁瑣，口味也是百百種，像是常見的香菇雞湯、蒜頭雞湯、剝皮辣椒雞湯等，都是寒天的熱門湯品。不過，就有網友分享自家雞湯的獨門做法，是利用仙草茶來燉煮「仙草雞湯」，不僅湯頭層次完全不同，喝過的人也都大讚一煮再煮！
有網友在臉書社團「廚藝公社」貼文指出「冬天到了很多人都會在家自己煮雞湯，試過很多不同口味的雞湯，最喜歡的還是用仙草茶加入燉煮的仙草雞湯啦！很多人應該不知道有這一道，湯頭喝起來超回甘，雞肉也會有滿滿的仙草香味，真的超好喝。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「客家菜！內行人才知道的啦！我們家超級愛仙草雞湯」、「第一次聽到仙草雞湯.....不是都會加香菇還是蒜頭嗎」、「不敢相信仙草茶可以拿來燉雞湯耶」、「還真的沒有試過什麼是仙草雞湯欸」、「我們家也會煮哦！湯頭真的甘甜又好喝，完全不會輸其他口味的雞湯。」
「仙草雞湯」沒在開玩笑！飲料仙草茶、仙草凍都能入菜
事實上，網友提到的這道「仙草雞湯」還真的不是開玩笑，清涼退火的仙草茶、仙草凍是客家人很擅長入菜的食材之一，尤其像是燉煮雞湯的話，喝起來爽口又退火，湯頭也因為仙草的緣故更加鮮甜回甘，冬天喜歡喝湯沒嚐鮮過「仙草雞湯」的民眾都可以在家自己做做看！
而如果要做「仙草雞湯」，除了可以自己去買仙草乾、仙草包回來自己熬製之外，比較懶人的作法包括買市售或菜市場的無糖仙草茶、仙草凍都可以，在燉煮之前加入鍋內，不論是以鍋爐烹煮還是電鍋燉湯，仙草風味都能夠完美融合進雞湯中，絕對顛覆你對雞湯口味的想像！
「仙草雞湯」簡單又好上手！準備材料、料理步驟一次看懂
那麼仙草雞湯要怎麼做呢？其實真的非常容易上手，民眾只要先將雞肉洗淨之後剁成塊狀，接著將雞肉川燙後撈起沖冷水備用，接著準備紅棗、枸杞等中藥材，放入鍋子之後倒入水200cc、加入少許米酒以及鹽巴，接著倒入800毫升的無糖仙草茶，以小火燉煮一個小時，「仙草雞湯」就大功告成啦！
而如果是買仙草凍的民眾，也是跟著上面的步驟做，只是最後加入的切成塊狀的仙草凍，如果想要讓仙草凍燉到化開，時間就要稍微久一點，名廚阿基師則曾經在美食節目上建議：「如果用仙草凍的話個人覺得是不要燉煮到整個化開，留一點顆粒狀，可以豐富湯的內容，也會讓湯出現不同的口感。」寒冷的天氣想來碗雞湯嗎？如果還沒試過這道「仙草雞湯」的民眾，自己也能在家DIY試試看囉！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「客家菜！內行人才知道的啦！我們家超級愛仙草雞湯」、「第一次聽到仙草雞湯.....不是都會加香菇還是蒜頭嗎」、「不敢相信仙草茶可以拿來燉雞湯耶」、「還真的沒有試過什麼是仙草雞湯欸」、「我們家也會煮哦！湯頭真的甘甜又好喝，完全不會輸其他口味的雞湯。」
「仙草雞湯」沒在開玩笑！飲料仙草茶、仙草凍都能入菜
事實上，網友提到的這道「仙草雞湯」還真的不是開玩笑，清涼退火的仙草茶、仙草凍是客家人很擅長入菜的食材之一，尤其像是燉煮雞湯的話，喝起來爽口又退火，湯頭也因為仙草的緣故更加鮮甜回甘，冬天喜歡喝湯沒嚐鮮過「仙草雞湯」的民眾都可以在家自己做做看！
而如果要做「仙草雞湯」，除了可以自己去買仙草乾、仙草包回來自己熬製之外，比較懶人的作法包括買市售或菜市場的無糖仙草茶、仙草凍都可以，在燉煮之前加入鍋內，不論是以鍋爐烹煮還是電鍋燉湯，仙草風味都能夠完美融合進雞湯中，絕對顛覆你對雞湯口味的想像！
「仙草雞湯」簡單又好上手！準備材料、料理步驟一次看懂
那麼仙草雞湯要怎麼做呢？其實真的非常容易上手，民眾只要先將雞肉洗淨之後剁成塊狀，接著將雞肉川燙後撈起沖冷水備用，接著準備紅棗、枸杞等中藥材，放入鍋子之後倒入水200cc、加入少許米酒以及鹽巴，接著倒入800毫升的無糖仙草茶，以小火燉煮一個小時，「仙草雞湯」就大功告成啦！
而如果是買仙草凍的民眾，也是跟著上面的步驟做，只是最後加入的切成塊狀的仙草凍，如果想要讓仙草凍燉到化開，時間就要稍微久一點，名廚阿基師則曾經在美食節目上建議：「如果用仙草凍的話個人覺得是不要燉煮到整個化開，留一點顆粒狀，可以豐富湯的內容，也會讓湯出現不同的口感。」寒冷的天氣想來碗雞湯嗎？如果還沒試過這道「仙草雞湯」的民眾，自己也能在家DIY試試看囉！