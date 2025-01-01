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▲玄彬（右）跟孫藝真被拍到約會，成為2021年的「元旦情侶」。（圖／Dispatch）

▲Rain跟金泰希是D社第一組「元旦情侶」，當年他們拍廣告相識，被D社拍到後火速認愛，2017年宣布結婚時轟動外界。（圖／翻攝Naver、SBS Entertainment YouTube、Dispatch）

▲D社曾拍到水原希子（右）跟GD互動親密、分手新聞。（圖／翻攝Dispatch）

關注韓國娛樂的粉絲，每年1月1日最期待的事情，莫過於《Dispatch》（D社）元月發布的「元旦情侶」（1號情侶）到底是誰！事實上，D社從2022年開始，已連續「放鳥3年」，最新一組的「元旦情侶」停留在2021年的玄彬、孫藝真；據悉他們本來2023年要宣布「大閃彈」，卻被李鐘碩（李鍾碩）在2022年12月30日的《MBC演技大賞》頒獎典禮上「回防暴雷」告白IU，導致2023年從缺。《NOWnews今日新聞》再幫大家整理D社過往的元旦情侶有誰、失約3年的原因，邊閱讀邊一起等待D社喜訊的到來！「元旦情侶」起源於韓國網媒《Dispatch》（D社）在2013年元旦公開金泰希與Rain的約會照片並造成迴響後，每年的1月1日就養成公開「元旦情侶」的習慣。至於D社又是誰？他們是2010年成立的網路媒體，原本影響力普普，但每年公布可信度極高的1號情侶、偷拍約會照以及踢爆藝人醜聞後，聲勢逐漸變高，甚至獲封「南韓最強第一狗仔」，許多K-POP大咖都很願意賣他們面子，甚至聯手多家經紀公司舉辦過演唱會、出版偶像寫真書等。2013年：金泰希、Rain2014年：「少女時代」潤娥、李昇基2015年：李政宰、林世玲2016年：金俊秀、EXID成員Hani（哈妮）2017年：因總統改選暫停1次🔴2018年：李周妍和GD、李準與庭沼珉2019年：EXO成員KAI、BLACKPINK成員Jennie2020年：因總統改選暫停第2次🔴2021年：孫藝真、玄彬2022年：失約🔴2023年：從缺🔴，因李鍾碩於2022年12月30日在頒獎典禮告白IU，D社只好在2022年12月31日提早曝光李鍾碩跟IU的約會照，2人也在當天發聲明認愛。2024年：三度失約🔴，疑似是2023年李善均突然離世，演藝圈氣氛低迷，所以D社不想在新年爆料，以此方式悼念故人。從上述列表來看，D社其實有過5次未公開「元旦情侶」紀錄；而且外傳D社2025年「不上班」的機率極高，因為在2024年末，南韓發生總統尹錫悅的戒嚴、解嚴鬧劇，而引發彈劾總統的政治事件，加上12月29日發生濟州航空空難憾事，不少人都猜測，D社不會在這時間做出影響國人的敏感舉動，至於是否如同謠言所聞，也只能等到2025年1月1日的早晨見真章。