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▲金秀賢（右）跟金智媛在《淚之女王》中相愛相殺。（圖／Netflix）

▲金惠奫（左）跟邊佑錫在《背著善宰跑》中，詮釋平行時空裡的唯美愛情。（圖／愛奇藝國際站）

▲《媽媽朋友的兒子》中，丁海寅（左）直球對決庭沼玟。（圖／翻攝tvN）

▲柳演錫、蔡秀彬（右）主演戲劇《現在撥打的電話》近日大受歡迎，網友希望他們是2025的「元旦情侶」。（圖／MBC《現在撥打的電話》劇照）

每年一月一日，大眾最期待的就是韓國媒體《Dispatch》（D社）將會公布誰是「元旦情侶」，《NOWnews今日新聞》盤點今年入榜男女，《淚之女王》金秀賢、金智媛；《背著善宰跑》邊佑錫、金惠奫；《媽媽朋友的兒子》丁海寅、庭沼玟（庭沼珉）；《現在撥打的電話》柳演錫、蔡秀彬等4組「螢幕CP」最令大家期待，粉絲都直言：「我只信這4對，其他我都不服！」入戲程度可見一斑。「元旦情侶」起源於韓國網媒《Dispatch》（D社）在2013年元旦公開金泰希與Rain的約會照片並造成迴響後，每年的1月1日就養成公開「元旦情侶」的習慣。至於D社又是誰？他們是2010年成立的網路媒體，原本影響力普普，但每年公布可信度極高的1號情侶、偷拍約會照以及踢爆藝人醜聞後，聲勢逐漸變高，甚至獲封「南韓最強第一狗仔」，許多K-POP大咖都很願意賣他們面子，甚至聯手多家經紀公司舉辦過演唱會、出版偶像寫真書等。《淚之女王》是2024年3月播出的電視劇，男女主角找來金秀賢、金智媛擔綱，2人劇中初見面就有好感，進而步入禮堂，沒想到卻因為家境懸殊，使得彼此關係變調；原本想離婚的金秀賢，意外發現金智媛生病，漸漸察覺自己還是深愛妻子，為了老婆奮不顧身的模樣，打動不少觀眾的心，最後關係重修舊好，還生了女兒秀彬。粉絲都覺得，劇中的金秀賢、金智媛「感情與互動」都是真的，深信戲外的2人「有貓膩」，只是主人公從未對此事做出否認或承認的回應，留給劇迷更廣的「想像空間」。在《淚之女王》播畢後，《背著善宰跑》立即竄起並受到關注，劇中邊佑錫、金惠奫穿越時空多次，唯一不變的定律就是「依然會愛上對方」，此浪漫的設定成功抓住許多少女觀眾的心，大家都希望邊佑錫、金惠奫能「假戲真做」在一起。此外，模特兒出身的邊佑錫有著190cm身高優勢，使得《背著善宰跑》完結後「更多人暈船」，邊佑錫人氣因此三級跳，成為當今最火紅演員之一。丁海寅跟庭沼玟今年首度合作，在《媽媽朋友的兒子》飾演從小一起長大的青梅竹馬，但事實上，男主角從小就愛慕女主角，可是愛在心裡口難開，只好默默守護對方；直到庭沼玟被「悔婚」後，丁海寅決定把握機會，不想失去此生最喜歡的人，進而對庭沼玟展開直球攻勢，女方起初覺得跟朋友談戀愛「很尷尬」，後來內心漸漸被攻破，愛上對方。而戲外的男女主角，曾被發現相約出去玩，所以粉絲都希望丁海寅跟庭沼玟可以在一起。《媽媽朋友的兒子》與一般電視劇不同，沒有「正派」與「反派」設定，故事以多支線的情侶為主軸，除了帶到純純的愛與友情，家庭關係的探討也深深受到觀眾共鳴。2024的黑馬劇，除了來勢洶洶的《魷魚遊戲2》，柳演錫、蔡秀彬主演的《現在撥打的電話》也深受大家好評。劇中，柳演錫、蔡秀彬起初互看不順眼，實質上2人從小就喜歡對方，透過一通「詐騙電話」與一支手機的溝通，彼此互道真心話並發現身世，坦然相見從頭愛過。《現在撥打的電話》目前ON檔中，柳演錫、蔡秀彬尚未傳出緋聞，但觀眾都被劇中2人的甜蜜互動融化，希望這對「電話情侶」可以成真，成為2025的「元旦情侶」。2013年：金泰希、Rain2014年：「少女時代」潤娥、李昇基2015年：李政宰、林世玲2016年：金俊秀、EXID成員Hani（哈妮）2017年：因總統改選暫停1次🔴2018年：李周妍和GD、李準與庭沼珉2019年：EXO成員KAI、BLACKPINK成員Jennie2020年：因總統改選暫停第2次🔴2021年：孫藝真、玄彬2022年：失約🔴2023年：從缺🔴，因李鍾碩於2022年12月30日在頒獎典禮告白IU，D社只好在2022年12月31日提早曝光李鍾碩跟IU的約會照，2人也在當天發聲明認愛。2024年：三度失約🔴，疑似是2023年李善均突然離世，演藝圈氣氛低迷，所以D社不想在新年爆料，以此方式悼念故人。2022年連續放鳥讀者3次後，大家都很好奇D社2025年是否會「上班」，一名討論韓娛的X帳號曾發文寫道：「《Dispatch》或許會在元旦公開一對新情侶，延續他們每年『揭曉情侶』的傳統。」豈料竟引來超過550萬民眾的關心，討論還延燒到微博，大家紛紛許願《淚之女王》的金秀賢、金智媛；《現在撥打的電話》柳演錫、蔡秀彬都能成為新的「元旦情侶」，留言串已變成一發不可收拾的地步。不過也傳出D社2025年「不上班」的機率極高，因為在2024年末，南韓發生總統尹錫悅的戒嚴、解嚴鬧劇，而引發彈劾總統的政治事件，加上12月29日發生濟州航空空難憾事，許多人都猜測，D社不會在這時間做出影響國人的敏感舉動，是否如同謠言所聞，也只能等到2025年1月1日的早晨見真章。