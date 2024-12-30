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▲2025跨年前，星巴克咖啡回歸「維也納風奶香那堤」；今迎接歲末年終好友分享日「買一送一」。（圖／星巴克提供）

▲伯朗咖啡館12月每週一開工都有美式、本日咖啡「買一送一」。（圖／翻攝自伯朗咖啡館官網）

受輻射冷卻影響、早晚溫差大，今（30）日全台白天高溫突破20度，上班開喝「星巴克買一送一」有星冰樂！換算大杯美式55元、那堤68元；伯朗咖啡每週一開工美式、本日咖啡也「買一送一」一次整理。星巴克迎接歲末年終好友分享日，今12月30日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。幫大家試算大杯美式只要55元、那堤68元，最便宜香草星冰樂58元，連最新回歸的「維也納風奶香那堤」也才88元好划算。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。伯朗咖啡館全門市每週一都有卡友獨享限定優惠，提醒大家，活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費；飲品限美式咖啡與本日咖啡，不限冰熱/容量，結帳金額以高價品計算(加料品項依份數另外收費)，飲品限結帳當日領取；優惠不併用；南京概念店、城堡及員山門市恕不配合。