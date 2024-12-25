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▲星巴克買一送一特大杯美式63元、那堤75元！薄荷摩卡任選「2杯199元」。（圖／翻攝自foodomo FB）

▲路易莎咖啡「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」展覽限定聯名杯，華麗圓點設計好吸睛。（圖／路易莎咖啡提供）

▲台灣限定「客美多咖啡×布丁狗」全系列，軟萌魅力好難抗拒。（圖／記者蕭涵云攝）

▲黑沃咖啡喝得到黑冠軍美式​​​​​​​、指定單品咖啡「買一送一」。（圖／翻攝自黑沃咖啡FB）

12月25日聖誕節天氣回暖快喝四大咖啡優惠！星巴克買一送一，特大杯美式63元、那堤75元，薄荷摩卡任選「2杯199元」；路易莎磚壓＋咖啡飲品組合「買一送一」，客美多咖啡、紅茶買一送一，黑沃咖啡的黑冠軍美式、指定單品咖啡也有「買一送一」一次整理。週三靠foodomo外送優惠划算爽喝「星巴克買一送一」，今聖誕節也有3大飲品半價好康。特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「蜜柚紅茶」兩杯優惠價155元（原價310元），相當於現在foodomo外送還有包括薄荷風味摩卡、太妃核果風味那堤、焦糖瑪奇朵、那堤、福吉茶那提皆可任選。提醒大家，活動飲品皆有冷/熱；不限購買次數，贈完為止。路易莎咖啡聯名圓點女王「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」，推出兩款撞色展覽限定聯名杯，即日起至2025年5月4日，至全台路易莎門市購買任一飲品，即有機會可獲得。即日起至12月31日，外送Uber Eats則點得到指定磚壓組合買一送一，甜磚壓、青醬燻雞或打拋豬磚壓，搭配莊園美式或紅、綠茶，可享指定組合「買一送一」優惠；還有Uber One會員獨享，輸入「天天想吃」滿額79折。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。客美多咖啡Komeda‘s Coffee即日起至2025年2月26日，聯名三麗鷗推出台灣限定主題飲品、甜點、可愛週邊商品，「焦糖布丁牛奶咖啡」、「焦糖布丁奶茶」、「冰與火焦糖卡士達」都放上可愛布丁狗插卡；貼紙、杯墊、磁鐵等週邊商品更是一定要收集。現在於外送平台Uber Eats還能點購「指定品項買一送一」，包括熱KOMEDA咖啡(大杯)、冰咖啡、冰紅茶、熱紅茶，甚至吐司也有機會買一送一。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。HWC黑沃咖啡即日起至12月31日，Uber Eats外送點得到清韻不知春、蜜沁紅烏龍、指定單品咖啡、黑冠軍美式等精選品項「買一送一」優惠；Uber One會員獨享，輸入「揪團點」享滿額85折。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。