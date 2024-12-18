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▲星巴克「單杯99元」爽喝那堤、星沁爽3大優惠，倒數2天要把握。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲9月福岡潮流咖啡NO COFFEE登陸台灣，天天人潮熱烈。（圖／記者蕭涵云攝）

▲NO COFFEE聯名亞洲50大酒吧T.C.R.C.！推出「NO COCKTAIL NO LIFE」特別企劃。（圖／NO COFFEE提供）

▲NO COCKTAIL T-shirt 1380元、NC可調式硬頂刺繡棒球帽1280元、NC塗鴉鑰匙圈350元。（圖／NO COFFEE提供）

週三小確幸開喝「星巴克買一送一」！特大杯美式才63元、那堤75元，還有大杯蝴蝶餅可可燕麥那堤單杯99元優惠。日本福岡潮流咖啡NO COFFEE跨界聯名亞洲50大酒吧T.C.R.C.，明（19）日起限時4天舉行「NO COCKTAIL NO LIFE」企劃，開喝3款限定調酒與1款無酒精飲品，享受DJ團體及44bit四四拍唱片行現場表演；更邀請街頭塗鴉藝術家ASERK打造NO COCKTAIL週邊商品同步開賣。又到週三開喝「星巴克買一送一」foodomo外送優惠的時刻，特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「蜜柚紅茶」兩杯優惠價155元（原價310元），幫大家算好即日起至12月19日倒數2天，星巴克門市期間限定大杯「蝴蝶餅可可燕麥 / 杏仁那堤」、特大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」單杯都只要99元！提醒大家，單一價活動，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。日本福岡潮流咖啡NO COFFEE跨界聯名「亞洲50大酒吧」台南T.C.R.C.，12月19日至12月22日限時4天，舉行「NO COCKTAIL NO LIFE」企劃，開喝3款限定調酒與1款無酒精飲品。「南京西路上的新美街」以NO COFFEE衣索比亞耶加雪菲豆搭配鐵觀音與洛神花，散發古城意象；「NO COCKTAIL NO LIFE」酸甜交融芭樂與威士忌、輔以桂花與梅酒，展現台灣熱帶水果風情；「TCRC冰茶」復刻 T.C.R.C. 經典大杯調酒成濃縮版長島冰茶；無酒精的「城市的暮光」以桑椹與李鹹湯基底，散發清爽多層次風味。現場還可享受DJ團體及44bit四四拍唱片行表演！更邀請街頭塗鴉藝術家ASERK，以塗鴉風格的泡泡字體及低流感，並首度添加象徵府城的暖陽餘暉、與台北夜晚霓虹燈美感的「橘色」，打造NO COCKTAIL聯名限量週邊商品，同步開賣T-shirt、NC可調式硬頂刺繡棒球帽、NC塗鴉藝術泡泡貼紙組合(六入)及NC塗鴉鑰匙圈，已在NO COFFEE官網及實體店開始販售。地址：新光三越 台北南西三館一樓（台北市中山區南京西路15號）時間：12/19 16:30-21:30、12/20 16:30-23:00、12/21 15:30-23:00、12/22 15:30-21:30