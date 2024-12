我是廣告 請繼續往下閱讀

▲星巴克「單杯99元」爽喝那堤、星沁爽3大優惠,倒數2天要把握。(圖/翻攝自星巴克官網)

▲9月福岡潮流咖啡NO COFFEE登陸台灣,天天人潮熱烈。(圖/記者蕭涵云攝)

▲NO COFFEE聯名亞洲50大酒吧T.C.R.C.!推出「NO COCKTAIL NO LIFE」特別企劃。(圖/NO COFFEE提供)

▲NO COCKTAIL T-shirt 1380元、NC可調式硬頂刺繡棒球帽1280元、NC塗鴉鑰匙圈350元。(圖/NO COFFEE提供)

週三小確幸開喝「星巴克買一送一」!特大杯美式才63元、那堤75元,還有大杯蝴蝶餅可可燕麥那堤單杯99元優惠。日本福岡潮流咖啡NO COFFEE跨界聯名亞洲50大酒吧T.C.R.C.,明(19)日起限時4天舉行「NO COCKTAIL NO LIFE」企劃,開喝3款限定調酒與1款無酒精飲品,享受DJ團體及44bit四四拍唱片行現場表演;更邀請街頭塗鴉藝術家ASERK打造NO COCKTAIL週邊商品同步開賣。又到週三開喝「星巴克買一送一」foodomo外送優惠的時刻,特大杯「美式」兩杯優惠價125元(原價250元)特大杯「那堤」兩杯優惠價150元(原價300元)、特大杯「蜜柚紅茶」兩杯優惠價155元(原價310元),幫大家算好即日起至12月19日倒數2天,星巴克門市期間限定大杯「蝴蝶餅可可燕麥 / 杏仁那堤」、特大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」單杯都只要99元!提醒大家,單一價活動,無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動,添加配料需全額支付加價購買;優惠品項依各門市現貨為準,不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。日本福岡潮流咖啡NO COFFEE跨界聯名「亞洲50大酒吧」台南T.C.R.C.,12月19日至12月22日限時4天,舉行「NO COCKTAIL NO LIFE」企劃,開喝3款限定調酒與1款無酒精飲品。「南京西路上的新美街」以NO COFFEE衣索比亞耶加雪菲豆搭配鐵觀音與洛神花,散發古城意象;「NO COCKTAIL NO LIFE」酸甜交融芭樂與威士忌、輔以桂花與梅酒,展現台灣熱帶水果風情;「TCRC冰茶」復刻 T.C.R.C. 經典大杯調酒成濃縮版長島冰茶;無酒精的「城市的暮光」以桑椹與李鹹湯基底,散發清爽多層次風味。現場還可享受DJ團體及44bit四四拍唱片行表演!更邀請街頭塗鴉藝術家ASERK,以塗鴉風格的泡泡字體及低流感,並首度添加象徵府城的暖陽餘暉、與台北夜晚霓虹燈美感的「橘色」,打造NO COCKTAIL聯名限量週邊商品,同步開賣T-shirt、NC可調式硬頂刺繡棒球帽、NC塗鴉藝術泡泡貼紙組合(六入)及NC塗鴉鑰匙圈,已在NO COFFEE官網及實體店開始販售。地址:新光三越 台北南西三館一樓(台北市中山區南京西路15號)時間:12/19 16:30-21:30、12/20 16:30-23:00、12/21 15:30-23:00、12/22 15:30-21:30