福岡咖啡NO COFFEE中山站開幕！黑拿鐵、黑可頌、比熊犬週邊好萌

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▲福岡潮流咖啡NO COFFEE來台灣，台灣首店插旗捷運中山站。（圖／記者蕭涵云攝）

▲NO COFFEE黑色咖啡系列很受歡迎。（圖／記者蕭涵云攝）

▲NO COFFEE可以吃到上海、首爾都沒有的可頌。（圖／記者蕭涵云攝）

▲NO COFFEE週邊商品選擇眾多，靈魂主角比熊犬超萌。（圖／記者蕭涵云攝）

▲台灣首發NO COFFEE限定短Ｔ。（圖／記者蕭涵云攝）

▲NO COFFEE日本群馬手工訂製高峰白金達摩限定在台開賣。（圖／記者蕭涵云攝）

▲NO COFFEE咖啡廳相當好拍，預料會掀起一波打卡熱潮。（圖／記者蕭涵云攝）

日本福岡潮流咖啡廳NO COFFEE來台灣，進駐捷運中山站新光三越南西店三館一樓，今（18）日開幕試營運喝黑拿鐵、吃松露金蜜黑可頌，品牌靈魂主角比熊犬還化身成可愛餅乾、貼紙、徽章、鑰匙圈吊飾、環保杯等週邊，還有服飾、包款以及寵物配件一起萌開箱，還有逗趣日文片假名的「ノーコーヒー」系列，及台北限定彩虹款「NO COFFEE, NO TAIPEI」都開賣。主理人佐藤慎介Shinsuke Sato於2015年在日本福岡創立的潮流選品咖啡品牌NO COFFEE，以「No Coffee No Life」為宗旨，將潮流咖啡融入生活。雖然創始店地點隱身在距離福岡市中心天神地區約15分鐘路程的住宅區，但一開業就圈粉，成為造訪福岡必朝聖的熱門景點；也順利於2019年進軍海外，陸續在上海、廣州、首爾都插旗。2024年NO COFFEE也來到台灣，今進駐捷運中山站新光三越南西店三館一樓，延續黑白灰色系主軸，打造風格簡約、低調時尚的店裝設計，在室內開放式吧台能看到現場手沖咖啡，並隨意開逛琳瑯滿目的週邊商品；半戶外座位區還有超Chill座位區，帶來質感鮮明的潮流工業風格。以「LIFE WITH GOOD COFFEE」精神傳遞「咖啡不只是咖啡，更是一種對於生活的態度」的佐藤慎介，在NO COFFEE靈魂核心「咖啡」上，也展現主理人的小巧思，融合風味醇厚的牛奶與精心沖煮的咖啡液，咖啡風味層次突出也同時能喝到牛奶香，開喝拉花拿鐵、西西里咖啡、冷萃咖啡等。尤其推薦台灣限定的「梅子沙瓦美式咖啡」，與經典黑色咖啡的「熱黑咖啡拿鐵」或「熱芝麻拿鐵」；餐點則必吃台灣限定「松露金蜜黑可頌」、「紅豆鹹奶油可頌」、「福岡明太子可頌」，這可是在其他海外店沒有販售也吃不到呢；NO COFFEE還把達摩與比熊犬製作成可愛餅乾，推出手拿版與餅乾杯塞款，放在霧黑與珍珠白色調設計紙杯上，超級吸睛。曾任職於服裝業與玩具製造商的佐藤慎介，還成功為NO COFFEE開拓豐富聯名系列，合作對象也都大有來頭，舉凡Fragment Design藤原浩、ONE PIECE航海王、Mickey Mouse、Converse、Hi-Chew嗨啾、thisisneverthat、T9G、STANLEY等，一同打造連潮流迷都搶著收藏的作品。週邊品項包含服飾、隨行杯、鑰匙圈、手機殼、帆布袋、打火機等，並跨足遍及動漫、潮牌、汽車、時尚、鞋品、當地藝術家、寵物等多種領域。台北店上最搶眼的莫過於以逗趣日文片假名設計的「ノーコーヒー」系列，台北限定白色彩虹款則融入台灣多元文化及活力城市「NO COFFEE, NO TAIPEI」字樣；還有品牌靈魂主角比熊犬，妝點的貼紙、徽章、鑰匙圈吊飾、環保杯等週邊商品。台北NO COFFEE預計將於9月20日正式開幕，首日11:00開始發放號碼牌，開賣台灣首發NO COFFEE限定短Ｔ，黑白兩色短T限量黑白各50件（每人限購單一顏色單一尺寸一件，售完為止）；10月3日還同步新光三越台北南西週年慶全台首度開跑，11:00開始發放號碼牌，推出台北限定「NO COFFEE 日本群馬手工訂製高峰白金達摩」549元（每人限購二隻，限量30隻）。