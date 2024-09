福岡咖啡NO COFFEE中山站開幕！黑拿鐵、黑可頌、比熊犬週邊好萌

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲福岡潮流咖啡NO COFFEE來台灣,台灣首店插旗捷運中山站。(圖/記者蕭涵云攝)

▲NO COFFEE黑色咖啡系列很受歡迎。(圖/記者蕭涵云攝)

▲NO COFFEE可以吃到上海、首爾都沒有的可頌。(圖/記者蕭涵云攝)

▲NO COFFEE週邊商品選擇眾多,靈魂主角比熊犬超萌。(圖/記者蕭涵云攝)

▲台灣首發NO COFFEE限定短T。(圖/記者蕭涵云攝)

▲NO COFFEE日本群馬手工訂製高峰白金達摩限定在台開賣。(圖/記者蕭涵云攝)

▲NO COFFEE咖啡廳相當好拍,預料會掀起一波打卡熱潮。(圖/記者蕭涵云攝)

日本福岡潮流咖啡廳NO COFFEE來台灣,進駐捷運中山站新光三越南西店三館一樓,今(18)日開幕試營運喝黑拿鐵、吃松露金蜜黑可頌,品牌靈魂主角比熊犬還化身成可愛餅乾、貼紙、徽章、鑰匙圈吊飾、環保杯等週邊,還有服飾、包款以及寵物配件一起萌開箱,還有逗趣日文片假名的「ノーコーヒー」系列,及台北限定彩虹款「NO COFFEE, NO TAIPEI」都開賣。主理人佐藤慎介Shinsuke Sato於2015年在日本福岡創立的潮流選品咖啡品牌NO COFFEE,以「No Coffee No Life」為宗旨,將潮流咖啡融入生活。雖然創始店地點隱身在距離福岡市中心天神地區約15分鐘路程的住宅區,但一開業就圈粉,成為造訪福岡必朝聖的熱門景點;也順利於2019年進軍海外,陸續在上海、廣州、首爾都插旗。2024年NO COFFEE也來到台灣,今進駐捷運中山站新光三越南西店三館一樓,延續黑白灰色系主軸,打造風格簡約、低調時尚的店裝設計,在室內開放式吧台能看到現場手沖咖啡,並隨意開逛琳瑯滿目的週邊商品;半戶外座位區還有超Chill座位區,帶來質感鮮明的潮流工業風格。以「LIFE WITH GOOD COFFEE」精神傳遞「咖啡不只是咖啡,更是一種對於生活的態度」的佐藤慎介,在NO COFFEE靈魂核心「咖啡」上,也展現主理人的小巧思,融合風味醇厚的牛奶與精心沖煮的咖啡液,咖啡風味層次突出也同時能喝到牛奶香,開喝拉花拿鐵、西西里咖啡、冷萃咖啡等。尤其推薦台灣限定的「梅子沙瓦美式咖啡」,與經典黑色咖啡的「熱黑咖啡拿鐵」或「熱芝麻拿鐵」;餐點則必吃台灣限定「松露金蜜黑可頌」、「紅豆鹹奶油可頌」、「福岡明太子可頌」,這可是在其他海外店沒有販售也吃不到呢;NO COFFEE還把達摩與比熊犬製作成可愛餅乾,推出手拿版與餅乾杯塞款,放在霧黑與珍珠白色調設計紙杯上,超級吸睛。曾任職於服裝業與玩具製造商的佐藤慎介,還成功為NO COFFEE開拓豐富聯名系列,合作對象也都大有來頭,舉凡Fragment Design藤原浩、ONE PIECE航海王、Mickey Mouse、Converse、Hi-Chew嗨啾、thisisneverthat、T9G、STANLEY等,一同打造連潮流迷都搶著收藏的作品。週邊品項包含服飾、隨行杯、鑰匙圈、手機殼、帆布袋、打火機等,並跨足遍及動漫、潮牌、汽車、時尚、鞋品、當地藝術家、寵物等多種領域。台北店上最搶眼的莫過於以逗趣日文片假名設計的「ノーコーヒー」系列,台北限定白色彩虹款則融入台灣多元文化及活力城市「NO COFFEE, NO TAIPEI」字樣;還有品牌靈魂主角比熊犬,妝點的貼紙、徽章、鑰匙圈吊飾、環保杯等週邊商品。台北NO COFFEE預計將於9月20日正式開幕,首日11:00開始發放號碼牌,開賣台灣首發NO COFFEE限定短T,黑白兩色短T限量黑白各50件(每人限購單一顏色單一尺寸一件,售完為止);10月3日還同步新光三越台北南西週年慶全台首度開跑,11:00開始發放號碼牌,推出台北限定「NO COFFEE 日本群馬手工訂製高峰白金達摩」549元(每人限購二隻,限量30隻)。