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▲王品集團跨年夜品牌營業資訊。（圖／王品集團提供）

▲築間集團「紫木槿韓國烤肉」進駐台北大巨蛋，跨年遇上演唱會陪大家一起嗨到凌晨。（圖／築間餐飲集團提供）

▲馬辣集團旗下麻辣鍋、燒肉、居酒屋，最晚開到凌晨2點陪大家跨年。（圖／馬辣集團提供）

▲乾杯集團陪大家爽吃跨年宵夜燒肉！最晚延長營業至凌晨2點。（圖／乾杯集團提供）

▲金色三麥齊下信義區秘境「BLAH BLAH Bar」陪大家嗨到凌晨4點。（圖／金色三麥集團提供）

▲這一鍋集團跨年夜最晚延長營業至凌晨3點。（圖／翻攝自這一鍋官網）

台北跨年遇上台北大巨蛋張惠妹演唱會，晚餐到宵夜吃什麼？幫大家一次整理王品、築間、馬辣、乾杯、金色三麥、這一鍋6大集團，旗下餐廳延長營業時間資訊，最晚嗨到凌晨4點也能吃好飽。12月31日跨年夜，在信義區台北101看完跨年煙火、台北大巨蛋看完阿妹演唱會，爽吃「青花驕」延長營業至凌晨3點（南港店除外）；「和牛涮」台北忠孝東、台南中華西、高雄博愛店也同樣營業到凌晨3點，陪伴大家一起跨過2025年。位在西門町的「金咕」韓式燒肉則延長營業至凌晨12點半，憑瘋美食活動票券，消費1客多人套餐，還可兌換「極選霜降和牛」一份（價值480元）；「肉次方」營業到凌晨1點，即日起到2025年1月1日，加入官方Line好友完成指定遊戲，即可抽獎日本A5和牛、阿根廷魷魚等好禮加菜；想吃火鍋也有「尬鍋」營業到凌晨2點。築間集團2025跨年場旗下品牌全台門店（除百貨商場外）延長營業時間、嗨到凌晨4時。其中位在台北大巨蛋的「紫木槿韓式餐酒館」，為配合信義區跨年活動及張惠妹演唱會，延長營業至凌晨2點；12月31日還推出獨家外帶限定優惠「3款韓風炸物」399元（原價680元）下殺58折，爽吃「初雪起司黑旋風炸雞＋奶醬黑松露薯條＋炸雞塊」，還可享水梨蘇打、玉米鬚茶80元飲品任選。台北信義區觀賞101跨年煙火熱門景點「新馬辣經典麻辣鍋Plus 遠百信義A13店」與「馬辣頂級麻辣鍋 信義A19店」2025跨年盛宴用餐時段為23:00至01:00。馬辣集團旗下8家門店跨年宵夜場延長營業時間，包括「熊一」西門店營業至凌晨1點、「馬辣」公館店及西門店營業至凌晨2點、「新馬辣」昆明店及台中公益店營業至凌晨2點、「狗一下」日式居酒屋公館店及西門店營業至凌晨2點、「肉之間」西門店營業至凌晨2點。乾杯集團陪大家一起嗨！「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「KANPAI CLASSIC」、「和牛47」都有跨年限定套餐開吃節慶菜色；「乾杯燒肉居酒屋」12點舉辦「12點乾杯」再送一杯活動；旗下8家分店更提供跨年宵夜時段，包括乾杯燒肉居酒屋中山店、板橋店、台中中港店、高雄五福店及老乾杯信義店、台中市政店、慶城店、高雄夢時代店，最晚營業至凌晨1點半；看得到台北101的「乾杯信義ATT店」首次推出跨年煙火場，最晚營業至凌晨2點。「金色三麥」餐廳延長營業時間至凌晨2點，主打智慧自助取酒的信義區秘境「BLAH BLAH Bar」開到凌晨4點、想喝就喝有夠嗨，擁有「智慧自助取酒牆」電子酒精交易所的「SPORTS NATION」運動餐廳則開到凌晨1點。這一鍋2024跨年夜營業時間調整，台北中山北殿、板橋府中殿、桃園大興西殿、中壢中美殿、竹北光明殿營業至凌晨1點(最後收客00:00)，台北信義殿、營業至凌晨1點半(最後收客00:30)，台中朝富殿營業至凌晨2點(最後收客01:00)，台北吉林殿營業至凌晨3點(最後收客02:00)。