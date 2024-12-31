年輕人元旦領紅包了！文化部發給16歲到22歲青年，每人1200點文化幣，1點相當於1元。2025年元旦起加碼給13歲到15歲少年，每人600點文化幣。依國發會人口推估查詢系統估算，約有206萬人受惠。114年（2025）度文化幣領取資格、使用期限與範圍及如何快速申請入帳等重點，一文搞懂。
🟡 2025年文化幣領取資格
◾16至22歲青年：出生日期介於92年1月1日至98年12月31日的國民或符合規定的外國人士，可領取1200點文化幣。
◾13至15歲少年：出生日期介於99年1月1日至101年12月31日的國民或符合規定的外國人士，可領取600點文化幣。
🟡 2025年文化幣領取時間與使用期限
◾領取時間：2025年1月1日上午8點開放領取
◾使用期限：登記後至2025年12月31日前使用完畢
🟡 2025年文化幣領取方式
◾文化幣APP：第一次領取請下載「文化幣APP」並註冊，完成後點選「我要領文化成年禮金」，填寫姓名、身分證字號或居留證號、健保卡號、出生年月日、居住地址及戶籍地址進行驗證，符合資格者即可領取。非第一次領取可在APP中「我的帳戶」，點選「文化成年禮金」，領取。
獲得1200點或600點文化幣後，將儲存於錢包中，文化幣1點等同於新台幣1元，透過掃描QR Code方式消費抵用。
iOS下載請點此
Android下載請點此
◾沒有手機怎麼領文化幣？
如果沒有手機，只要先跟客服聯繫、填寫完申請表後就可以領取紙本 QR-Code，將 QR-Code列印出來後，就可以直接攜帶紙本使用文化幣。
- 客服電話：0809-081806（服務時間為每日上午 10 點至晚間 8 點）
- 客服e-mail：cp.service@tradevan.com.tw
🟡 文化幣使用期限與範圍
根據文化部公布，文化幣可用於看藝文表演等演出、文創與藝文圖書商品等，消費可全額折抵，無最低使用限額，但也不能找零跟轉售，全台灣目前有超過1萬個藝文消費點，22 縣市都有消費點可使用文化幣。
文化幣從今（2024）年1月20日開放領用以來到12月25日，領用者超過127萬人，領取率85%為藝文產業，帶來13.69億元的消費額。據統計，文化幣有將近一半用在買書、漫畫；看表演、聽音樂等，占了18%；而看展覽、逛市集，也有17%。
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◾16至22歲青年：出生日期介於92年1月1日至98年12月31日的國民或符合規定的外國人士，可領取1200點文化幣。
◾13至15歲少年：出生日期介於99年1月1日至101年12月31日的國民或符合規定的外國人士，可領取600點文化幣。
🟡 2025年文化幣領取時間與使用期限
◾領取時間：2025年1月1日上午8點開放領取
◾使用期限：登記後至2025年12月31日前使用完畢
🟡 2025年文化幣領取方式
◾文化幣APP：第一次領取請下載「文化幣APP」並註冊，完成後點選「我要領文化成年禮金」，填寫姓名、身分證字號或居留證號、健保卡號、出生年月日、居住地址及戶籍地址進行驗證，符合資格者即可領取。非第一次領取可在APP中「我的帳戶」，點選「文化成年禮金」，領取。
獲得1200點或600點文化幣後，將儲存於錢包中，文化幣1點等同於新台幣1元，透過掃描QR Code方式消費抵用。
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◾沒有手機怎麼領文化幣？
如果沒有手機，只要先跟客服聯繫、填寫完申請表後就可以領取紙本 QR-Code，將 QR-Code列印出來後，就可以直接攜帶紙本使用文化幣。
- 客服電話：0809-081806（服務時間為每日上午 10 點至晚間 8 點）
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🟡 文化幣使用期限與範圍
根據文化部公布，文化幣可用於看藝文表演等演出、文創與藝文圖書商品等，消費可全額折抵，無最低使用限額，但也不能找零跟轉售，全台灣目前有超過1萬個藝文消費點，22 縣市都有消費點可使用文化幣。
文化幣從今（2024）年1月20日開放領用以來到12月25日，領用者超過127萬人，領取率85%為藝文產業，帶來13.69億元的消費額。據統計，文化幣有將近一半用在買書、漫畫；看表演、聽音樂等，占了18%；而看展覽、逛市集，也有17%。