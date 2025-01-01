2025新年快樂！今1月1日元旦放假一天，「元旦有垃圾車嗎？」全台各縣市元旦垃圾回收清運資訊，《NOWnews今日新聞》為讀者一次整理。

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根據各縣市環保局資料，多數縣市固定在周三、周日以及公告的春節連續假期停收垃圾，國定假日皆有清運垃圾。颱風等天然災害發生時，會再另行公告垃圾車清運情形、是否停收。此外，各縣市多有垃圾車App可下載，也可掌握最新垃圾車清運路線、動態與異動。如有異動依各縣市政府公告為主

🟡1/1元旦各縣市垃圾車清運情形

【北部】

📍基隆市　停止收運（例休）
清運資訊查詢：基隆清運便民查詢網

📍台北市　停止收運（例休）
清運資訊查詢：台北市環保局網站台北市環保局臉書

📍新北市　停止收運（例休）
清運資訊查詢：新北樂圾車網站

▲1月1日元旦正值星期三，新北市垃圾車例休，垃圾、回收與廚餘均停止收運。（圖／新北i環保臉書）
▲1月1日元旦正值星期三，新北市垃圾車例休，垃圾、回收與廚餘均停止收運。（圖／新北i環保臉書）
📍桃園市　停止收運（例休）
清運資訊查詢：桃園市環保局網站，或下載桃園垃圾車App

📍新竹縣　未公布
清運資訊：新竹縣環保局網站

📍新竹市　停止收運（例休）
清運資訊：新竹市清運車便民查詢網

【中部】

📍苗栗縣　苑裡鎮停收、竹南鎮正常收運
清運資訊：苗栗縣政府環境保護局全球資訊網

▲1月1日元旦，苗栗縣竹南鎮公所定點收集垃圾與夜間垃圾車都正常清運。（圖／竹南鎮公所臉書）
▲1月1日元旦，苗栗縣竹南鎮公所定點收集垃圾與夜間垃圾車都正常清運。（圖／竹南鎮公所臉書）
📍苗栗市　正常收運。苗栗市清潔隊固定周三、周日及公告的春節連續假期停收垃圾外，國定假日皆有清運垃圾。
清運資訊：苗栗市公所清潔隊

📍台中市　停止收運（例休）
清運資訊：台中市環保局網站，或下載「台中垃圾清運大車隊」App

📍彰化市　1月1日停止收運（例休）、1月2日停止清運、1月3日提早1小時收運垃圾
清運資訊：彰化市清潔隊臉書

▲彰化市元旦周三垃圾車例休停收，注意1月2日也沒有收垃圾，1月3日提早一小時清運。（圖／彰化市清潔隊臉書）
▲彰化市元旦周三垃圾車例休停收，注意1月2日也沒有收垃圾，1月3日提早一小時清運。（圖／彰化市清潔隊臉書）
📍彰化縣　二林鎮停止收運、福興鄉正常收運（無回收車）
清運資訊：彰化縣環保局網站

▲彰化縣福興鄉元旦垃圾車正常收運垃圾，但沒有回收車。（圖／福興鄉公所臉書）
▲彰化縣福興鄉元旦垃圾車正常收運垃圾，但沒有回收車。（圖／福興鄉公所臉書）
📍南投縣　正常收運：埔里鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、魚池鄉
                   暫停收運：南投市、草屯鎮、國姓鄉、名間鄉、集集鎮、水里鄉、仁愛鄉信義鄉、中寮鄉
清運資訊：南投縣環境保護局

▲南投縣元旦垃圾車收運情形一覽。（圖／南投縣環保局提供）
▲南投縣元旦垃圾車收運情形一覽。（圖／南投縣環保局提供）
📍雲林縣　正常收運：古坑鄉
                   調整收運：臺西鄉全鄉停止收運，僅菜市場有定點清運
                   暫停收運：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉
清運資訊：雲林縣環保局網站

▲雲林縣元旦各鄉鎮市垃圾車清運狀況。（圖／雲林縣環境保護局提供）
▲雲林縣元旦各鄉鎮市垃圾車清運狀況。（圖／雲林縣環境保護局提供）
【南部】

📍嘉義縣　水上鄉正常收運、大林鎮正常收運（定點停收）、太保市暫停收運
清運資訊：嘉義縣環保局網站

▲嘉義縣水上鄉元旦垃圾車正常收運。（圖／水上鄉公所臉書）
▲嘉義縣水上鄉元旦垃圾車正常收運。（圖／水上鄉公所臉書）
▲嘉義縣大林鎮元旦垃圾車正常收運，但定點垃圾車暫停收運。（圖／大林鎮公所臉書）
▲嘉義縣大林鎮元旦垃圾車正常收運，但定點垃圾車暫停收運。（圖／大林鎮公所臉書）
📍台南市　周三有垃圾車：新市區、善化區、柳營區、白河區、下營區、佳里區、將軍區、北門區、東山區、六甲區、安定區
                   周三沒有垃圾車：後壁區、鹽水區、麻豆區、官田區、仁德區、歸仁區、楠西、關廟區、龍崎區、南化區、左鎮區、新化區、永康區、大內區、山上區

清運資訊：台南市環保局網站

▲台南市元旦垃圾車依平常模式正常清運。（圖／台南市環保局提供）
▲台南市元旦垃圾車依平常模式正常清運。（圖／台南市環保局提供）
📍高雄市　停止收運（例休）
清運資訊：高雄市環保局網站

📍屏東縣　佳冬鄉停止收運、萬巒鄉停止收運
清運資訊：屏東縣環保局

📍屏東市　未公布
清運資訊：屏東市公所臉書

【東部】

📍宜蘭縣　冬山鄉暫停收運
清運資訊：宜蘭垃圾車App網頁版

📍花蓮縣　瑞穗鄉暫停收運、吉安鄉正常清運玉里鎮垃圾車上午停收、下午及夜間正常收運家戶垃圾
清運資訊：花蓮縣環保局網站

▲花蓮縣玉里鎮早上垃圾停收，下午及夜間家戶垃圾正常收運。（圖／玉里鎮公所臉書）
▲花蓮縣玉里鎮早上垃圾停收，下午及夜間家戶垃圾正常收運。（圖／玉里鎮公所臉書）
📍花蓮市　未公布
清運資訊：花蓮市公所臉書

📍台東縣　太麻里、成功鎮垃圾車暫停清運
清運資訊：台東縣環保局網站

▲台東縣太麻里鄉元旦垃圾停收。（圖／太麻里鄉公所臉書）
▲台東縣太麻里鄉元旦垃圾停收。（圖／太麻里鄉公所臉書）
📍台東市　未公布
清運資訊：台東市公所臉書

【離島】

📍連江縣　未公布
清運資訊：連江縣環保局網站

📍澎湖縣　未公布
清運資訊：澎湖縣環保局網站

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