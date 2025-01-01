2025新年快樂！今1月1日元旦放假一天，「元旦有垃圾車嗎？」全台各縣市元旦垃圾回收清運資訊，《NOWnews今日新聞》為讀者一次整理。
根據各縣市環保局資料，多數縣市固定在周三、周日以及公告的春節連續假期停收垃圾，國定假日皆有清運垃圾。颱風等天然災害發生時，會再另行公告垃圾車清運情形、是否停收。此外，各縣市多有垃圾車App可下載，也可掌握最新垃圾車清運路線、動態與異動。如有異動依各縣市政府公告為主。
🟡1/1元旦各縣市垃圾車清運情形
【北部】
📍基隆市 停止收運（例休）
清運資訊查詢：基隆清運便民查詢網
📍台北市 停止收運（例休）
清運資訊查詢：台北市環保局網站、台北市環保局臉書
📍新北市 停止收運（例休）
清運資訊查詢：新北樂圾車網站
📍桃園市 停止收運（例休）
清運資訊查詢：桃園市環保局網站，或下載桃園垃圾車App
📍新竹縣 未公布
清運資訊：新竹縣環保局網站
📍新竹市 停止收運（例休）
清運資訊：新竹市清運車便民查詢網
【中部】
📍苗栗縣 苑裡鎮停收、竹南鎮正常收運
清運資訊：苗栗縣政府環境保護局全球資訊網
📍苗栗市 正常收運。苗栗市清潔隊固定周三、周日及公告的春節連續假期停收垃圾外，國定假日皆有清運垃圾。
清運資訊：苗栗市公所清潔隊
📍台中市 停止收運（例休）
清運資訊：台中市環保局網站，或下載「台中垃圾清運大車隊」App
📍彰化市 1月1日停止收運（例休）、1月2日停止清運、1月3日提早1小時收運垃圾
清運資訊：彰化市清潔隊臉書
📍彰化縣 二林鎮停止收運、福興鄉正常收運（無回收車）
清運資訊：彰化縣環保局網站
📍南投縣 正常收運：埔里鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、魚池鄉
暫停收運：南投市、草屯鎮、國姓鄉、名間鄉、集集鎮、水里鄉、仁愛鄉信義鄉、中寮鄉
清運資訊：南投縣環境保護局
📍雲林縣 正常收運：古坑鄉
調整收運：臺西鄉全鄉停止收運，僅菜市場有定點清運
暫停收運：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉
清運資訊：雲林縣環保局網站
【南部】
📍嘉義縣 水上鄉正常收運、大林鎮正常收運（定點停收）、太保市暫停收運
清運資訊：嘉義縣環保局網站
📍台南市 周三有垃圾車：新市區、善化區、柳營區、白河區、下營區、佳里區、將軍區、北門區、東山區、六甲區、安定區
周三沒有垃圾車：後壁區、鹽水區、麻豆區、官田區、仁德區、歸仁區、楠西、關廟區、龍崎區、南化區、左鎮區、新化區、永康區、大內區、山上區
清運資訊：台南市環保局網站
📍高雄市 停止收運（例休）
清運資訊：高雄市環保局網站
📍屏東縣 佳冬鄉停止收運、萬巒鄉停止收運
清運資訊：屏東縣環保局
📍屏東市 未公布
清運資訊：屏東市公所臉書
【東部】
📍宜蘭縣 冬山鄉暫停收運
清運資訊：宜蘭垃圾車App網頁版
📍花蓮縣 瑞穗鄉暫停收運、吉安鄉正常清運。玉里鎮垃圾車上午停收、下午及夜間正常收運家戶垃圾。
清運資訊：花蓮縣環保局網站
📍花蓮市 未公布
清運資訊：花蓮市公所臉書
📍台東縣 太麻里、成功鎮垃圾車暫停清運
清運資訊：台東縣環保局網站
📍台東市 未公布
清運資訊：台東市公所臉書
【離島】
📍連江縣 未公布
清運資訊：連江縣環保局網站
📍澎湖縣 未公布
清運資訊：澎湖縣環保局網站
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🟡1/1元旦各縣市垃圾車清運情形
【北部】
📍基隆市 停止收運（例休）
清運資訊查詢：基隆清運便民查詢網
📍台北市 停止收運（例休）
清運資訊查詢：台北市環保局網站、台北市環保局臉書
📍新北市 停止收運（例休）
清運資訊查詢：新北樂圾車網站
📍桃園市 停止收運（例休）
清運資訊查詢：桃園市環保局網站，或下載桃園垃圾車App
📍新竹縣 未公布
清運資訊：新竹縣環保局網站
📍新竹市 停止收運（例休）
清運資訊：新竹市清運車便民查詢網
【中部】
📍苗栗縣 苑裡鎮停收、竹南鎮正常收運
清運資訊：苗栗縣政府環境保護局全球資訊網
📍苗栗市 正常收運。苗栗市清潔隊固定周三、周日及公告的春節連續假期停收垃圾外，國定假日皆有清運垃圾。
清運資訊：苗栗市公所清潔隊
📍台中市 停止收運（例休）
清運資訊：台中市環保局網站，或下載「台中垃圾清運大車隊」App
📍彰化市 1月1日停止收運（例休）、1月2日停止清運、1月3日提早1小時收運垃圾
清運資訊：彰化市清潔隊臉書
📍彰化縣 二林鎮停止收運、福興鄉正常收運（無回收車）
清運資訊：彰化縣環保局網站
📍南投縣 正常收運：埔里鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、魚池鄉
暫停收運：南投市、草屯鎮、國姓鄉、名間鄉、集集鎮、水里鄉、仁愛鄉信義鄉、中寮鄉
清運資訊：南投縣環境保護局
📍雲林縣 正常收運：古坑鄉
調整收運：臺西鄉全鄉停止收運，僅菜市場有定點清運
暫停收運：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉
清運資訊：雲林縣環保局網站
【南部】
📍嘉義縣 水上鄉正常收運、大林鎮正常收運（定點停收）、太保市暫停收運
清運資訊：嘉義縣環保局網站
📍台南市 周三有垃圾車：新市區、善化區、柳營區、白河區、下營區、佳里區、將軍區、北門區、東山區、六甲區、安定區
周三沒有垃圾車：後壁區、鹽水區、麻豆區、官田區、仁德區、歸仁區、楠西、關廟區、龍崎區、南化區、左鎮區、新化區、永康區、大內區、山上區
清運資訊：台南市環保局網站
📍高雄市 停止收運（例休）
清運資訊：高雄市環保局網站
📍屏東縣 佳冬鄉停止收運、萬巒鄉停止收運
清運資訊：屏東縣環保局
📍屏東市 未公布
清運資訊：屏東市公所臉書
【東部】
📍宜蘭縣 冬山鄉暫停收運
清運資訊：宜蘭垃圾車App網頁版
📍花蓮縣 瑞穗鄉暫停收運、吉安鄉正常清運。玉里鎮垃圾車上午停收、下午及夜間正常收運家戶垃圾。
清運資訊：花蓮縣環保局網站
📍花蓮市 未公布
清運資訊：花蓮市公所臉書
📍台東縣 太麻里、成功鎮垃圾車暫停清運
清運資訊：台東縣環保局網站
📍台東市 未公布
清運資訊：台東市公所臉書
【離島】
📍連江縣 未公布
清運資訊：連江縣環保局網站
📍澎湖縣 未公布
清運資訊：澎湖縣環保局網站