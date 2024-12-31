百萬YouTuber蔡阿嘎今年6月宣布開除涉嫌不法的資深員工蘿拉（林沛蓁），指控蘿拉以AB合約手法詐財上千萬元，事後對方整個人神隱，時隔至今半年多，今（31）日蘿拉首度發出千字文聲明，「懇請前公司與大眾給我一條活路。」文內反擊蔡阿嘎「做了太多骯髒事、賺沒良心的錢」，並控訴其買網軍操弄輿論。對此，蔡阿嘎稍早列出律師聲明文，提出「5大點」一一反駁蘿拉說詞，並揚言對方法院見。
蘿拉在稍早的聲明中表示，「我對自己過去的行為感到萬分懊悔，為此已自行前往地檢署自請調查，會將自己在前公司所有的不法行為據實以告，並面對接下來的法律責任，申請自請調查後，我也必須對司法坦承，當中不能有任何一句謊言，否則罪責會更加重。」也坦言在工作期間目睹及參與許多不法情事，且自己內心產生不平與不滿，「或許是長年沒日沒夜24H on call，也或許是幫公司做了太多骯髒事、賺了太多沒良心的錢」，而自己卻賣了命只領五萬多元，「於是糟糕的貪念誤了自己。」
蘿拉控蔡阿嘎操弄輿論 開撕揭內幕
接著，蘿拉更暗指蔡阿嘎倚靠著社群帶動輿論，「過去五個月來因為礙於事發當時已和前公司簽訂封口令不得對本案有任何發言，因此我也從未對前公司這段期間發表的相關影片及文章有任何回應，即使與事實相違也未曾反駁，卻被操作成神隱、人間消失」，表示自認該承受社群上的抨擊與謾罵，但「我也很清楚對方的影響力巨大，不僅是觀察者，更是與論浪潮的推動者，更遑論有著真正的網軍，我是怎麼知道的？因為我曾經協助過。」指控蔡阿嘎過去曾指使她操弄輿論。
🟥蔡阿嘎聲明全文：
1️⃣一、有關林沛蓁小姐（蘿拉）個人不法行為嚴重違反蔡阿嘎工作室所屬公司之公司政策及工作規則，造成公司重大損失，蔡阿嘎及其團隊成員事前並不知情等節，業經本律師代蔡阿嘎工作室聲明在案，且蘿拉已對外承認是自己貪念引起。於此敬告蘿拉應自行誠實面對自己告發自己之刑責，且就其所述2020年以來之ＡＢ合約不法情事，更應對外說明究竟尚有多少不法牟利，並承諾全數返還，方屬對司法坦承之舉。
二、至於蘿拉於民國113年12月31日在其社群媒體Instagram上之發言（下稱蘿拉發言），經核與事實完全不符，謹澄清如下，並將追究蘿拉相關責任：
2️⃣(一)蘿拉曾就一部分不法所得簽立公證書，簽立後工作室亦多次書面及口頭要求還款，皆未獲得回應。嗣經合法聲請強制執行後，不僅蘿拉仍未親自出面表達還款之意，亦未曾向法院提出任何還款計畫，甚至透過委任律師所提還款計畫次數亦屈指可數，內容均與實質還款差距極鉅，還款期限尚有超過50年以上難以擔保執行等狀況。至於法院迄今執行所得亦不及公證書金額十分之一，更遑論蘿拉尚有諸多尚未簽立公證書之不法所得，不容蘿拉藉詞推卸自己毫無還款誠意及行為之責任。
3️⃣(二)再者，蘿拉發言提及逃稅及販售中國製商品云云，均屬不實，實則蔡阿嘎工作室所屬公司之稅務均委請會計師依法報稅處理，且所屬品牌hahababy等，皆曾公開說明服飾及大部分商品均為台灣製造，惟少部分商品包材、贈品非台灣製造，尤其商品亦有產地標示以昭公信。蘿拉所謂「來源不明」之不實指控，除傷害台灣產業外，自己犯罪在前，污衊在後之作法不僅令人心寒，益證其發言實為卸責之詞。
4️⃣(三)此外，蘿拉發言提及「幫公司做了太多骯髒事、賺了太多沒良心的錢」云云，以及網軍操作為神隱、人間消失云云，亦均屬無據污衊之詞，全數已經涉及妨礙名譽等民刑事責任，一併於此澄清並將追究相關責任。
5️⃣(四)甚者，在強制執行程序中發現，蘿拉竟將己身財產置於父母名下住宅，且因蘿拉面對合法執行仍毫無還款誠意及作為，法院因聲請而依法至蘿拉父母住宅中執行，過程平和且程序一切依法，對於非債務人之蘿拉父母亦給與最大之尊重，避免損害其等安寧，迺蘿拉拒不出面清償債務，強推其父母面對執行，竟反誣指工作室令法院執行人員為難其年邁父母云云，更非事實。
謹代聲明如上。
中華民國113年12月31日
萬國法律事務所
陳誌泓 律師
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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蘿拉在稍早的聲明中表示，「我對自己過去的行為感到萬分懊悔，為此已自行前往地檢署自請調查，會將自己在前公司所有的不法行為據實以告，並面對接下來的法律責任，申請自請調查後，我也必須對司法坦承，當中不能有任何一句謊言，否則罪責會更加重。」也坦言在工作期間目睹及參與許多不法情事，且自己內心產生不平與不滿，「或許是長年沒日沒夜24H on call，也或許是幫公司做了太多骯髒事、賺了太多沒良心的錢」，而自己卻賣了命只領五萬多元，「於是糟糕的貪念誤了自己。」
蘿拉控蔡阿嘎操弄輿論 開撕揭內幕
接著，蘿拉更暗指蔡阿嘎倚靠著社群帶動輿論，「過去五個月來因為礙於事發當時已和前公司簽訂封口令不得對本案有任何發言，因此我也從未對前公司這段期間發表的相關影片及文章有任何回應，即使與事實相違也未曾反駁，卻被操作成神隱、人間消失」，表示自認該承受社群上的抨擊與謾罵，但「我也很清楚對方的影響力巨大，不僅是觀察者，更是與論浪潮的推動者，更遑論有著真正的網軍，我是怎麼知道的？因為我曾經協助過。」指控蔡阿嘎過去曾指使她操弄輿論。
🟥蔡阿嘎聲明全文：
1️⃣一、有關林沛蓁小姐（蘿拉）個人不法行為嚴重違反蔡阿嘎工作室所屬公司之公司政策及工作規則，造成公司重大損失，蔡阿嘎及其團隊成員事前並不知情等節，業經本律師代蔡阿嘎工作室聲明在案，且蘿拉已對外承認是自己貪念引起。於此敬告蘿拉應自行誠實面對自己告發自己之刑責，且就其所述2020年以來之ＡＢ合約不法情事，更應對外說明究竟尚有多少不法牟利，並承諾全數返還，方屬對司法坦承之舉。
二、至於蘿拉於民國113年12月31日在其社群媒體Instagram上之發言（下稱蘿拉發言），經核與事實完全不符，謹澄清如下，並將追究蘿拉相關責任：
2️⃣(一)蘿拉曾就一部分不法所得簽立公證書，簽立後工作室亦多次書面及口頭要求還款，皆未獲得回應。嗣經合法聲請強制執行後，不僅蘿拉仍未親自出面表達還款之意，亦未曾向法院提出任何還款計畫，甚至透過委任律師所提還款計畫次數亦屈指可數，內容均與實質還款差距極鉅，還款期限尚有超過50年以上難以擔保執行等狀況。至於法院迄今執行所得亦不及公證書金額十分之一，更遑論蘿拉尚有諸多尚未簽立公證書之不法所得，不容蘿拉藉詞推卸自己毫無還款誠意及行為之責任。
3️⃣(二)再者，蘿拉發言提及逃稅及販售中國製商品云云，均屬不實，實則蔡阿嘎工作室所屬公司之稅務均委請會計師依法報稅處理，且所屬品牌hahababy等，皆曾公開說明服飾及大部分商品均為台灣製造，惟少部分商品包材、贈品非台灣製造，尤其商品亦有產地標示以昭公信。蘿拉所謂「來源不明」之不實指控，除傷害台灣產業外，自己犯罪在前，污衊在後之作法不僅令人心寒，益證其發言實為卸責之詞。
4️⃣(三)此外，蘿拉發言提及「幫公司做了太多骯髒事、賺了太多沒良心的錢」云云，以及網軍操作為神隱、人間消失云云，亦均屬無據污衊之詞，全數已經涉及妨礙名譽等民刑事責任，一併於此澄清並將追究相關責任。
5️⃣(四)甚者，在強制執行程序中發現，蘿拉竟將己身財產置於父母名下住宅，且因蘿拉面對合法執行仍毫無還款誠意及作為，法院因聲請而依法至蘿拉父母住宅中執行，過程平和且程序一切依法，對於非債務人之蘿拉父母亦給與最大之尊重，避免損害其等安寧，迺蘿拉拒不出面清償債務，強推其父母面對執行，竟反誣指工作室令法院執行人員為難其年邁父母云云，更非事實。
謹代聲明如上。
中華民國113年12月31日
萬國法律事務所
陳誌泓 律師
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