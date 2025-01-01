冷氣團來襲，現在買保暖外套最優惠！有網友發現一潮牌服飾年終特賣，一件原價將近5000元的保暖外套，下殺到只要800元，而且外套不只防潑水也很保暖，不比UNIQLO羽絨外套差，大讚挖到寶。
網友在Threads發文分享，「Plain-me特賣太強了！外套打兩折，原本快5000元，打完不用一張千鈔」。原來是台灣知名選貨店（Select Shop）現正舉行年終特賣，商品最低1折起，特賣至1月5日止。
有同好加碼分享，表示該店不只有實體店面，官方也在蝦皮有通路，「買2件還有88折優惠+10%回饋，等於平均一件801元，而且還防潑水好像很划」。不過，也有人認為是定價訂太高，「一貫套路，最後再把賣不掉的顏色塞進福袋裡」。
Plain-me是台灣一家實體通路與網路平台整合，並跨國服務的選取店。服裝品牌主理人、PTT「Mix_Match」（搭配版）創版版主Akko（劉威志），品牌2005年成立，目前有十間以上門市。
GAP全場4折起 UNIQLO保暖外套現省200元
事實上，不少品牌都會在年終舉行超殺優惠活動，美國潮牌GAP推出冬季盛惠，「全場4折起」。原價3990元的羽絨外套，優惠價只要1999元。GAP此波折扣優惠堪稱全年最低。
而日本國民品牌UNIQLO的羽絨外套，前陣子感謝祭時現折1000元引發搶購，目前雖然恢復原價，但UNIQLO PUFFTECH輕暖科技輕薄型外套系列現折200元，原價1490元、優惠價1490元；同系列背心原價1290元、優惠價990元，現省300元。
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有同好加碼分享，表示該店不只有實體店面，官方也在蝦皮有通路，「買2件還有88折優惠+10%回饋，等於平均一件801元，而且還防潑水好像很划」。不過，也有人認為是定價訂太高，「一貫套路，最後再把賣不掉的顏色塞進福袋裡」。
Plain-me是台灣一家實體通路與網路平台整合，並跨國服務的選取店。服裝品牌主理人、PTT「Mix_Match」（搭配版）創版版主Akko（劉威志），品牌2005年成立，目前有十間以上門市。
GAP全場4折起 UNIQLO保暖外套現省200元
事實上，不少品牌都會在年終舉行超殺優惠活動，美國潮牌GAP推出冬季盛惠，「全場4折起」。原價3990元的羽絨外套，優惠價只要1999元。GAP此波折扣優惠堪稱全年最低。
而日本國民品牌UNIQLO的羽絨外套，前陣子感謝祭時現折1000元引發搶購，目前雖然恢復原價，但UNIQLO PUFFTECH輕暖科技輕薄型外套系列現折200元，原價1490元、優惠價1490元；同系列背心原價1290元、優惠價990元，現省300元。