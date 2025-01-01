租屋族注意！2025年租屋補助1月1日上午9點開始申請了，符合資格者每月可享最低2000元、最高1萬4400元租金補貼。「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」2026年補貼戶數從50萬戶提升至75萬戶。不過，國土管理署提醒，受財劃法修正影響，補貼核定件數一旦達到75萬戶即會停止受理。租金補貼申請條件、期限與方式等重點，一文快速搞懂。
🟡 申請時間
◾「114年300億元中央擴大租金補貼專案計畫」受理申請期間自114（2025）年1月1日上午9時至114年12月31日下午5時止，採隨到隨辦方式辦理。
🟡 申請人要具備哪些條件？
◾年滿18歲的中華民國國民；未成年須滿足特定條件
◾家庭成員均無自有房屋
◾家庭成員平均每人每月所得應低於租賃房屋所在地中央及直轄市社政主管機關當年度公布的最低生活費3倍（詳見下表）
◾申請時家庭成員均未接受政府社會住宅、出租住宅或其他住宅相關協助
🟡 申請方式
◾線上申請：「300億元中央擴大租金補貼線上申請」(網址：https://has.nlma.gov.tw/subsidyOnline/house300e/)
◾郵寄申請：下載申請書郵寄租賃房屋所在地直轄市、縣（市）政府【詳直轄市、縣（市）政府受理單位】或內政部國土管理署辦理。【☑️點此下載申請書】
◾臨櫃申請：至租賃地直轄市、縣（市）政府【☑️點此查詢 直轄市、縣（市）政府受理單位】辦理。
◾舊案帶入申請：
📍112-113年度核定戶，而且在113年8月至12月間有租金補貼核撥紀錄者
📍113年9月1日至113年12月31日申請，經審查合格者。以上兩類舊案系統都會直接帶入，不用再另外提出申請
🟡 補貼金額與加碼身分
經審查合格者每戶每月最高2000元至8000元租金補貼，並為鼓勵婚育及加強關懷弱勢，針對符合補貼金額加碼身分者加碼補貼金額。例如「育有未成年子女（胎兒）3人」補貼金額加碼1.8倍，以每月最高8000元推算，加碼後每月享有1萬4400元補助。
🟡租屋補助申請進度查詢
Step 1：前往「300 億租屋補助專區」，點選「進度查詢」。
Step 2：完成身分驗證，需填寫身分證號、健保卡卡號以及驗證碼。
Step 3：網頁就會跳出租屋補助申請進度，也可以下載線上申請書內容。不過要注意，「申請完成」不代表審核結果，最終審查結果會依據作業期程辦理，如完成也會顯示在查詢頁面上。
🟡 諮詢與審查專線
◾諮詢專線：(02)7729-8003
◾審查專線：(02)8995-5070；傳真號碼 (02)8995-5068、(02)8995-5069
📍專人接聽時間為周一至周五上午8:00至下午6:00
資料來源：內政部不動產資訊平台
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◾「114年300億元中央擴大租金補貼專案計畫」受理申請期間自114（2025）年1月1日上午9時至114年12月31日下午5時止，採隨到隨辦方式辦理。
🟡 申請人要具備哪些條件？
◾年滿18歲的中華民國國民；未成年須滿足特定條件
◾家庭成員均無自有房屋
◾家庭成員平均每人每月所得應低於租賃房屋所在地中央及直轄市社政主管機關當年度公布的最低生活費3倍（詳見下表）
◾申請時家庭成員均未接受政府社會住宅、出租住宅或其他住宅相關協助
🟡 申請方式
◾線上申請：「300億元中央擴大租金補貼線上申請」(網址：https://has.nlma.gov.tw/subsidyOnline/house300e/)
◾郵寄申請：下載申請書郵寄租賃房屋所在地直轄市、縣（市）政府【詳直轄市、縣（市）政府受理單位】或內政部國土管理署辦理。【☑️點此下載申請書】
◾臨櫃申請：至租賃地直轄市、縣（市）政府【☑️點此查詢 直轄市、縣（市）政府受理單位】辦理。
◾舊案帶入申請：
📍112-113年度核定戶，而且在113年8月至12月間有租金補貼核撥紀錄者
📍113年9月1日至113年12月31日申請，經審查合格者。以上兩類舊案系統都會直接帶入，不用再另外提出申請
🟡 補貼金額與加碼身分
經審查合格者每戶每月最高2000元至8000元租金補貼，並為鼓勵婚育及加強關懷弱勢，針對符合補貼金額加碼身分者加碼補貼金額。例如「育有未成年子女（胎兒）3人」補貼金額加碼1.8倍，以每月最高8000元推算，加碼後每月享有1萬4400元補助。
🟡租屋補助申請進度查詢
Step 1：前往「300 億租屋補助專區」，點選「進度查詢」。
Step 2：完成身分驗證，需填寫身分證號、健保卡卡號以及驗證碼。
Step 3：網頁就會跳出租屋補助申請進度，也可以下載線上申請書內容。不過要注意，「申請完成」不代表審核結果，最終審查結果會依據作業期程辦理，如完成也會顯示在查詢頁面上。
🟡 諮詢與審查專線
◾諮詢專線：(02)7729-8003
◾審查專線：(02)8995-5070；傳真號碼 (02)8995-5068、(02)8995-5069
📍專人接聽時間為周一至周五上午8:00至下午6:00
資料來源：內政部不動產資訊平台