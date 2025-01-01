路口綠燈只剩2秒，別想跑著衝過去，小心500元繳國庫！新北市一名女子日前眼見路口行人綠燈只剩2秒，急著小跑步衝過馬路，卻被警察攔下開單引發討論。事實上，在國境之北的基隆市真有明文規定，行人過馬路時要「確認秒數再通行」，經過一年宣導期，2025元旦起啟動勸導執法期，行人違規將開罰500元。
基隆市交通處指出，2023年1月推動「行人友善」，全年行人交通死傷395人，較2022年的511人減少了116人，降幅22.7%。2024年11月起啟動第二階段「行人有序」政策宣導期，2025年1月起啟動勸導執法期，2月3日正式執法。包含以下執法重點與路段。
🟡 行人有序勸導執法重點
◾遵守紅綠燈號誌，不闖紅燈
◾過馬路時不滑手機
◾確認秒數後再穿越馬路
◾行走行人穿越道，不在路中穿越
🟡 行人有序勸導執法時段與路段
◾執法時段：每天上午10點至下午4點
◾重點路段：孝四路南站公車站
南榮路16-1號洗腎中心前
信二路停車場前
信二路基隆醫院前
八堵車站前
仁一路玉兔橋前
信一路57號前
光明路全聯前
安一路100巷口
基金一路郵局前
確認秒數後再穿越馬路，行人綠燈剩幾秒通行才不違法？交通處說明，過馬路時，行人應該合理評估自己的過馬路時間。例如，過一個車道大約需要5秒，四個車道則需20秒。培養這種評估時間的習慣，有助於提高過馬路的安全性。
基隆市議員鄭文婷則指出，根據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第207條規定，綠燈閃爍跟紅燈表示「禁止通行」，因此綠燈剩2秒千萬別跑。
在面對即將變燈的情況時，若發現剩餘的時間不夠，應該選擇等待，而不是強行衝過，這樣不僅容易跌倒，也可能忽視周圍的交通狀況，增加風險。
基隆市警察局交通隊指出，行人若不依號誌指示或擅自穿越道路，未行走行人穿越道等違規行為，將依「道路交通管理處罰條例」開罰500元。
資料來源：基隆市交通處、基隆市議員 鄭文婷律師
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🟡 行人有序勸導執法重點
◾遵守紅綠燈號誌，不闖紅燈
◾過馬路時不滑手機
◾確認秒數後再穿越馬路
◾行走行人穿越道，不在路中穿越
🟡 行人有序勸導執法時段與路段
◾執法時段：每天上午10點至下午4點
◾重點路段：孝四路南站公車站
南榮路16-1號洗腎中心前
信二路停車場前
信二路基隆醫院前
八堵車站前
仁一路玉兔橋前
信一路57號前
光明路全聯前
安一路100巷口
基金一路郵局前
確認秒數後再穿越馬路，行人綠燈剩幾秒通行才不違法？交通處說明，過馬路時，行人應該合理評估自己的過馬路時間。例如，過一個車道大約需要5秒，四個車道則需20秒。培養這種評估時間的習慣，有助於提高過馬路的安全性。
基隆市議員鄭文婷則指出，根據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第207條規定，綠燈閃爍跟紅燈表示「禁止通行」，因此綠燈剩2秒千萬別跑。
在面對即將變燈的情況時，若發現剩餘的時間不夠，應該選擇等待，而不是強行衝過，這樣不僅容易跌倒，也可能忽視周圍的交通狀況，增加風險。
基隆市警察局交通隊指出，行人若不依號誌指示或擅自穿越道路，未行走行人穿越道等違規行為，將依「道路交通管理處罰條例」開罰500元。
資料來源：基隆市交通處、基隆市議員 鄭文婷律師