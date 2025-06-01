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開除濕功能

▲冷氣除濕功能很耗電，而且可能會導致冷氣機發霉，要花更多錢清潔。（圖／記者徐銘穗攝）

很少開冷氣

冷氣遙控器使用鹼性電池

▲遙控器電池最好不要使用鹼性電池。（示意圖／翻攝自pixabay）

為了省電開開關關

額外加裝濾網

夏季電費從今（1）日上路，直到9月30日為止，今天各地仍是高溫炎熱的天氣，高溫都能突破30度，多數民眾都會開冷氣消暑，不過用電量也因此大增，造成荷包大失血，冷氣安裝、清洗的專家「老柯」就在YouTube頻道分享，使用冷氣的5大NG行為，讓你夏天吹冷氣省電、不踩雷！從事冷氣安裝、清洗多年的專家「老柯」在YouTube頻道「空調小教室」分享，，包括：1、：老柯指出，冷氣的除濕功能是幫室內空間除濕，但是開了之後，反而會讓冷氣內部變得很濕，安裝時如果排水做得差，會導致水氣殘留，根據他的經驗，只要3個月就會累積大量黴菌，開除濕越多，清洗冷氣的錢也要花更多，因此建議不要使用除濕功能。經濟部能源署也曾表示，雖然開冷氣除濕只需要除濕機約1/3的時間，但耗電量卻高出2倍，而且冷氣模式本來就有除濕效果，「民眾千萬不要跟自已的荷包過不去！」2、。老柯表示，冷氣的原理跟汽車電瓶一樣，如果久久才使用一次，冷氣裡的電池就會沒電，所以要保持3個月開一次，設定最低溫度，讓壓縮機啟動，開10分鐘就可以關閉，這樣電池就會適時充電。3、。老柯指出，鹼性電池過一段時間就可能會漏液，造成遙控器損壞，其實只要是遙控器，就應該避免用鹼性電池。4、。老柯也提醒，冷氣開開關關根本不能省電，每次重新開啟冷氣，壓縮機運轉的耗電量都會大增，不僅不能省電，還會增加耗電量。5、。最後，有民眾會自己額外安裝冷氣濾網，認為這能增加過濾強度，老柯表示，這會使冷氣沒辦法呼吸，變得更耗電、更容易髒。