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雖然衛浴有門，但廁所不能擺床，也不能住人，所以不算房間

▲主臥中的廁所雖然也有門，但因為廁所不能住人，所以不算「房中房」。（示意圖／取自Pexels）

房中房的比例越大，小三出現的可能性就越大

▲可以直接把更衣室的門拆掉，變成開放式空間化解「房中房」風水煞。（示意圖／翻攝自photoAC）

擁有一間夢幻更衣室是不少人的夢想，不過主臥中如果有更衣室，要特別小心風水問題！現在不只豪宅會規劃更衣室，一般住家也會在主臥設置更衣室空間，不過如果把更衣室門口以「門片」區隔，很容易會形成「房中房」風水煞，男女主人容易有小三、第三者問題，命理專家楊登嵙就建議，可以拆除房門，或是選擇日子、時辰安裝五帝錢、葫蘆等，把桃花、煞氣收住。楊登嵙老師表示，房中房是指，臥室中另外規劃有門的空間，該空間占據原本房間1/3的面積，所謂「房中有房，必有二房」，會讓男女主人產生不必要的桃花，非常有機會有外遇的情況；而一般主臥中也會有衛浴，算是房中房嗎？楊登嵙指出，，不算是房中房。楊登嵙老師指出，夫妻之間本來應該坦誠相待，但臥室中多了一個隱蔽空間，就象徵多了隔閡和遮擋，一開始房中房的使用者會互相猜忌、感情生變，再來就很有可能外遇，而且不是只有男主人可能會有小三，女主人也可能會有小王。房中房除了在主臥空間之外，高階主管的辦公室中，如果另外隔了一個小房間，也算是房中房，而且，造成的影響也越大！甚至可能取代元配。楊登嵙老師建議，要解決房中房最直接的方式，就是拆掉更衣室或辦公室中小房間的門，讓小房間變成開放空間，也可以在房中房的門框上，選擇日子、時辰安裝「五帝錢」，或是安裝有瓶口的「葫蘆」，一舉把桃花、煞氣收住。