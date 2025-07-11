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▲BLACKPINK〈JUMP（뛰어）〉MV中，許多粉絲聽了音樂就瘋狂甩頭。（圖／翻攝自BLACKPINK YouTube）

▲BLACKPINK的新曲MV人人搶著點讚。（圖／翻攝自YouTube）

韓國神級女團BLACKPINK（Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa）於今（11）日正式上傳了新歌〈JUMP（뛰어）〉的官方MV，影片曝光1小時已經突破130萬名粉絲點讚，超魔性旋律也讓MV中BLACKPINK的「信徒們」瘋狂甩頭，坐在螢幕前的粉絲也馬上就會跟著唱。〈JUMP（뛰어）〉的MV中BLACKPINK依然是世界明星，MV一開始粉絲就對著她們尖叫，下一場景BLACKPINK粉絲突然「腦洞大開」，女神們紛紛到大家的腦中勁歌熱舞，象徵著BLACKPINK用著只屬於自己的音樂統治了這個世界。MV畫面中有趣的是，喜歡BLACKPINK的粉絲都會跟著她們的音樂旋律瘋狂搖頭，就像是她們的忠實「信徒」一樣，有人跪在地上瘋狂甩頭，也有人抓著牆壁瘋狂擺動身體，讓螢幕前的粉絲也都會情不自禁的跟著甩頭，一整天腦中只剩下〈JUMP（뛰어）〉的旋律。MV透過「腦洞大開」的拍攝方式，以及充滿科技感的特效製作，呈現了BLACKPINK全新的MV風格。〈JUMP（뛰어）〉MV今日台灣時間中午12點準時發布，影片上傳後已突破130萬人點下「喜歡這則影片」，衝上音樂影片發燒排行的第五名，點閱次數也超過200萬，相信以BLACKPINK的人氣，不過幾天就會迅速突破一億點閱，成為現今最流行的K-pop歌曲另一大女團TWICE也於同時推出了十週年全新專輯《THIS IS FOR》，主打歌MV〈THIS IS FOR〉成員換上全紅拉丁風格，露出纖細長腿，展現了只屬於TWICE的動感音樂，影片上傳後也迅速突破了百萬次觀看。TWICE跟BLACKPINK同時回歸發新歌，也被許多粉絲稱為「神仙打架」，不知道該先看哪一個比較好。