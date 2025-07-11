韓國天團BIGBANG隊長GD，即將在今（11）日至13日在台北小巨蛋舉行《Übermensch》世界巡迴演唱會，這也是他時隔8年再度來台，3場門票在一開賣，就全數售光，展現不變的高人氣。不過沒想到，GD即將在8月2日於泰國舉辦演唱會，竟在昨（10）日突然宣布因「不可抗力因素」取消，引發大量不滿，紛紛要求主辦單位給出具體說明，而有不少網友猜測或許與當地近期不穩的政治局勢，或是過於炎熱的天氣有關。
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GD原本即將在8月2日於泰國曼谷開唱，但主辦單位日前突然以「不可抗力因素」宣布延期，但不料在昨日又突然宣布取消，並對期待已久的粉絲致歉，此舉也引發大量當地粉絲的不滿，紛紛要求主辦單位給出具體原因，但目前都尚未有進一步的消息。不少人看到也紛紛猜測取消原因，有人猜測是因為當地政治局勢不穩定，但也有人猜測是不是因為炎熱的天氣，不過有網友認為，如果是天氣，應該在開會時就會列入考量，而不是臨時取消，多種傳聞讓外界猜測不斷。
GD來台連唱3天引韓粉不滿 直接出動卡車示威抗議
GD日前宣布加場香港場及台北場，並於今日開始在台連3天開唱，但不料這件事竟惹惱了GD的韓國粉絲，認為臨時加場，很可能會給藝人造成體力上的負擔，批評公司對藝人的行程控管不當，還在日前直接派出卡車示威抗議。
除了行程方面之外，粉絲還指出有付費的粉絲俱樂部，但賣票制度卻沒有讓粉絲受到保障，而且還直接點名常常在GD活動現身的經紀公司Galaxy Corporation老闆崔龍浩，要他出來面對，同時也要求他盡快處理關於GD的一些造謠事件。
GD不只在小巨蛋開唱 還將在101開展覽
GD於3月開始在首爾推出個人藝術展《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》，該展覽以高端技術與藝術打造， 讓觀眾能完整體驗展GD的世界觀。透過這些高科技手法，展覽完整詮釋GD第三張正規專輯《Übermensch》（意即「超人」）的核心訊息，並以數位媒體藝術形式生動呈現其創作哲學。而海外粉絲敲碗已久的展覽，如今確定登陸台北101，將以「沉浸式主題概念」重磅登場。時間點為期近1個月，7月17日至8月11日，賈永婕表示：「會有全息投影跟VR，裡面也有互動環節，展覽整套都會搬來101！」，並喊話粉絲敬請期待。
GD演唱會主辦全文
我們深感遺憾的告訴大家，由於不可抗力因素，原本預計在8月2日舉辦的《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN 曼谷》已經被取消。
我們深知各位對這場演出有多麼的期待，很抱歉造成大家的失望與不便。
謝謝各位的耐心與支持，我們非常感謝在泰國的粉絲，希望可以盡快再與大家見面。
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GD原本即將在8月2日於泰國曼谷開唱，但主辦單位日前突然以「不可抗力因素」宣布延期，但不料在昨日又突然宣布取消，並對期待已久的粉絲致歉，此舉也引發大量當地粉絲的不滿，紛紛要求主辦單位給出具體原因，但目前都尚未有進一步的消息。不少人看到也紛紛猜測取消原因，有人猜測是因為當地政治局勢不穩定，但也有人猜測是不是因為炎熱的天氣，不過有網友認為，如果是天氣，應該在開會時就會列入考量，而不是臨時取消，多種傳聞讓外界猜測不斷。
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GD日前宣布加場香港場及台北場，並於今日開始在台連3天開唱，但不料這件事竟惹惱了GD的韓國粉絲，認為臨時加場，很可能會給藝人造成體力上的負擔，批評公司對藝人的行程控管不當，還在日前直接派出卡車示威抗議。
除了行程方面之外，粉絲還指出有付費的粉絲俱樂部，但賣票制度卻沒有讓粉絲受到保障，而且還直接點名常常在GD活動現身的經紀公司Galaxy Corporation老闆崔龍浩，要他出來面對，同時也要求他盡快處理關於GD的一些造謠事件。
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GD演唱會主辦全文
我們深感遺憾的告訴大家，由於不可抗力因素，原本預計在8月2日舉辦的《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN 曼谷》已經被取消。
我們深知各位對這場演出有多麼的期待，很抱歉造成大家的失望與不便。
謝謝各位的耐心與支持，我們非常感謝在泰國的粉絲，希望可以盡快再與大家見面。