（7/12 09:55更新，新增鰲鼓村已復電）120年來第一個在嘉義布袋登陸的丹娜絲，重創嘉南地區，全台灣2454支電桿被吹斷，累計停電近100萬戶。根據台電最新統計，截自今（11）下午1時為止，仍有超過4萬戶停電，當中就包括嘉義縣東石鄉鰲鼓村，全村已經超過100小時無電可用。當地年輕人動員全村持「全村挑戰關電100小時達成，台電英雄加油！我們等你們！」手寫板拍照，在社群平台引發熱烈迴響，許多網友被阿嬤可愛笑容暖哭，「嗚嗚！大家都好可愛」。「魚塭千金」表示，鰲鼓村的電力已經在11日傍晚恢復，總停電時間114小時，十分感謝辛苦台電人員的協助。
東石鰲鼓村全村斷電超過100小時
海鮮魚貨宅配業者「魚塭千金鮮魚舖」今（11）在Threads上分享，「愛護地球，我們全村挑戰關電100小時！任務達成！台電英雄加油我們等你們」，附上十幾張村民拿著手寫板拍照的照片，而照片中村民，有笑得超燦爛的阿公、阿嬤，露出靦腆表情的阿姨、少女，還有一名阿伯站在被吹倒鐵皮前合影，或許夾雜一點無奈，但沒有絲毫怨容。
貼文引發熱烈討論，網友紛紛留言「面對困境，沒有抱怨，還能感謝施與援手的人，這才是擁有智慧，真可愛，台電加油！大家加油」、「千金真的好棒，帶頭把低氣壓變成一項任務的突破」、「謝謝您的轉念，真想把這個文拿給我們村莊在那邊酸言酸語的民眾看」。
鰲鼓村周日開始停電 全村剩村長家有小型供電站
「魚塭千金」接受《NOWNEWS》電話訪問表示，村裡是從周日晚上開始停電，魚塭、宅配冷凍庫都有發電機，但家裡全沒電，全村只剩村長家有臨時小型供電站，讓大家充手機。她表示，這次比前年某次風很大颱風斷電3天更慘，網路也斷了，發現已經斷電跨過100小時，決定要好好記錄這個「里程碑」。
魚塭千金笑說，村裡的長輩們都很配合拍照，因為就住在村長家對面，鄉長、民代等來來去去，「一路上都會看到許多台電人員在積極搶救，知道大家都辛苦，每個人都想要趕緊復電，我們不會修電，只能幫台電英雄加油了」。她笑說：「罵也不會讓電馬上來！」
魚塭千金揭斷電斷網逾100小時生活
漁村斷電超過100小時，魚塭千金說，這幾天通訊最不方便，幸好家中有電話（市話），而且有長輩在家，通訊只能透過電話，但因為從事網路海鮮宅配，又遇上斷網，家裡沒電沒網路不能出貨，只能跑到一橋之隔的雲林7-11處理，出貨延遲3到4天，有事先告知客人，但仍有客人因行程安排而取消訂單。
生活上，魚塭千金分享，煮菜是不小的挑戰，因為平常用習慣電鍋，媽媽只好開始研究怎麼用瓦斯爐煮白飯，也沒有抽油煙機，整個廚房又熱又油。至於睡覺，因為這幾天下雨，沒那麼熱，家裡的USB小風扇全給長輩用。年輕人白天帶行動電源跑到市區摩斯漢堡狂插電充，店家都很體恤包容，很溫暖。
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海鮮魚貨宅配業者「魚塭千金鮮魚舖」今（11）在Threads上分享，「愛護地球，我們全村挑戰關電100小時！任務達成！台電英雄加油我們等你們」，附上十幾張村民拿著手寫板拍照的照片，而照片中村民，有笑得超燦爛的阿公、阿嬤，露出靦腆表情的阿姨、少女，還有一名阿伯站在被吹倒鐵皮前合影，或許夾雜一點無奈，但沒有絲毫怨容。
貼文引發熱烈討論，網友紛紛留言「面對困境，沒有抱怨，還能感謝施與援手的人，這才是擁有智慧，真可愛，台電加油！大家加油」、「千金真的好棒，帶頭把低氣壓變成一項任務的突破」、「謝謝您的轉念，真想把這個文拿給我們村莊在那邊酸言酸語的民眾看」。
鰲鼓村周日開始停電 全村剩村長家有小型供電站
「魚塭千金」接受《NOWNEWS》電話訪問表示，村裡是從周日晚上開始停電，魚塭、宅配冷凍庫都有發電機，但家裡全沒電，全村只剩村長家有臨時小型供電站，讓大家充手機。她表示，這次比前年某次風很大颱風斷電3天更慘，網路也斷了，發現已經斷電跨過100小時，決定要好好記錄這個「里程碑」。
魚塭千金笑說，村裡的長輩們都很配合拍照，因為就住在村長家對面，鄉長、民代等來來去去，「一路上都會看到許多台電人員在積極搶救，知道大家都辛苦，每個人都想要趕緊復電，我們不會修電，只能幫台電英雄加油了」。她笑說：「罵也不會讓電馬上來！」
魚塭千金揭斷電斷網逾100小時生活
漁村斷電超過100小時，魚塭千金說，這幾天通訊最不方便，幸好家中有電話（市話），而且有長輩在家，通訊只能透過電話，但因為從事網路海鮮宅配，又遇上斷網，家裡沒電沒網路不能出貨，只能跑到一橋之隔的雲林7-11處理，出貨延遲3到4天，有事先告知客人，但仍有客人因行程安排而取消訂單。
生活上，魚塭千金分享，煮菜是不小的挑戰，因為平常用習慣電鍋，媽媽只好開始研究怎麼用瓦斯爐煮白飯，也沒有抽油煙機，整個廚房又熱又油。至於睡覺，因為這幾天下雨，沒那麼熱，家裡的USB小風扇全給長輩用。年輕人白天帶行動電源跑到市區摩斯漢堡狂插電充，店家都很體恤包容，很溫暖。