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▲GD權志龍在〈에라 모르겠다(FXXK IT)〉的網球髮色令人難忘。（圖／翻攝自BIGBANG YouTube）

▲GD〈Let's not fall in love〉MV造型時隔9年後看都很帥。（圖／翻攝自BIGBANG YouTube）

▲GD的彩虹花田染驚豔許多粉絲。（圖／翻攝自BIGBANG YouTube）

▲GD的玉子燒造型在時隔10多年後，都還能逗樂廣大的粉絲。（圖／翻攝自網路）

▲GD的海帶瀏海掀起一陣模仿潮流。（圖／翻攝自BIGBANG YouTube）

▲GD掀起的海帶風潮就連師弟團TREASURE的成員HAURTO（如圖）也有參與到。（圖／翻攝自TREASURE YouTube）

韓國天王GD權志龍自本月11日至13日一連三天在台北小巨蛋開唱，為粉絲帶來許多全新歌曲及經典名曲。GD不僅創作實力令人敬佩，他對於時尚的敏銳度更是無人能敵，不僅穿過的衣服都會瞬間變成爆紅熱門款，他所做過的髮型就連YG後輩都搶著模仿。在GD第三天的小巨蛋演唱會開始前，《NOWNEWS今日新聞》為您整理了GD歷年「5大前衛造型」，把玉子燒頂在頭上、海帶瀏海頭等，各個都超難忘。GD權志龍在〈에라 모르겠다(FXXK IT)〉MV中染上了「網球亮綠色」，不僅頂著超亮的螢光頭拍了MV，還上了各大打歌及宣傳節目。雖然剛開始粉絲有些看不習慣，不過俗話說「時尚的完成度在於臉」，粉絲們不僅越看越喜歡，還歪樓爭論起了GD髮色的色號究竟是「網球綠」還是「大蔥綠」，當時GD也頻繁地跟身邊綠色的事物拍照，跟大家更新頭上的顏色變化。GD在經典抒情曲〈Let's not fall in love〉的橘髮造型堪稱是粉絲心目中的「完美男友」，飽和度較低的髒橘色配上高領毛衣，明明是9年前的造型，至今都還是時尚最前線，讓粉絲看一次誇一次：「實在帥炸了！」BIGBANG在時隔多年後合體推出的〈Still life〉，GD在MV中以淺色系多色挑染的長髮造型現身，頭髮就像他的畫布一般，染上了粉色、亮黃色、大紅色、青草綠等許多色彩，因此也被稱為「彩虹花田染」，也示意著雖然BIGBANG的成員不如當初完整，不過仍然會走在K-pop花路中。身為時尚指標的GD，可以說是行走的衣架，染什麼髮色、穿什麼衣服都好看。不過多年來卻有一個髮型至今是粉絲心中的笑柄，那就是「玉子燒頭」。他在2013年參加香港MAMA頒獎典禮時，梳著一個亮黃色中分短髮，不過因髮根早已長出黑髮，視覺效果就像是一個行走的玉子燒壽司。事後他回應當初沒有意識到像玉子燒，是大家說像才發現的。BIGBANG在〈Fantastic Baby〉以魔性歌曲獲得了超高知名度，不只是音樂受矚目，GD的側分超長海帶瀏海也引起超多關注，當時的他還養成了隨手撥瀏海的習慣，導致海帶瀏海剪掉後，他都還是會下意識撥一下「國王的瀏海」。海帶瀏海的顏色也是非常百變，從橘色、藍色、紅色、白金色等等，前衛的造型讓粉絲一開始看不習慣，不過大家也漸漸覺得「其實滿酷的！」海帶頭的風潮也掀起了模仿熱潮，BIGBANG師弟團TREASURE的日本成員HARUTO，因為媽媽是BIGBANG的超級粉絲，因此在小時後留過「同款海帶頭」。小時候的黑歷史不時還會被成員拿出來調侃。GD做過的前衛造型可不只以上5個，曾經留過的橘色刺蝟頭、黑色短髮、亮紅色、狼尾頭等，不僅每次換髮型都會掀起熱議，大街小巷中都會出現許多「小GD」，引起一陣新時尚潮流。