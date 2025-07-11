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▲孫榮對於粉絲詢問「是煮飯給GD吃嗎？」問題時，回覆了「廚師」的表情符號。（圖／孫榮Threads）

▲孫榮透露自己到小巨蛋工作。（圖／孫榮Threads）

韓國天王GD權志龍今（11）日開始，將在台北小巨蛋連唱三天，門票開賣後瞬間完售，在台北掀起一股「龍」捲風。韓國名廚孫榮（Kai Son）稍早也在社群發文，現身小巨蛋工作監督，被猜測是負責了天王在小巨蛋的飲食，讓許多粉絲留言表示「羨慕GD有口福！」孫榮（Kai Son）今日在社群Threads發文寫下，「準備了好一陣子，今天小巨蛋工作監督，幕後工作可是緊湊又緊張。」由於今晚正是韓國天王GD的小巨蛋演唱會，因此引來許多粉絲猜測「哇！孫主廚是做菜給GD吃嗎？」、「是要服務GD團隊嗎？」、「雞湧（GD韓文名字諧音）好有口福喔，能吃到孫榮煮的。」對此孫榮也不吝嗇回應，以「廚師的表情符號」加上「拜託的表情符號」隱晦地回答了粉絲問題，讓大家對於「GD在小巨蛋裡究竟能吃什麼？」有了初步的了解。粉絲也感謝孫榮能夠用他的拿手菜，讓GD在表演前吃得飽飽的，為台灣的粉絲帶來最好的表演內容。根據了解，GD來台也將到訪韓式烤肉店「金豬食堂」台北分店，有部分粉絲發現店家宣布本週末2天全店包場，不接待其他散客。因為GD在韓國就是知名的金豬食堂愛好者，包場時段又剛好是GD的演唱會日期，因此許多粉絲紛紛認為，GD會在演唱會結束後到店家飽餐一頓。