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▲GD（左）跟李洙赫（右）的是高中時期就認識的好友。（圖／李洙赫IG）

韓國天王GD權志龍將於今（11）日起在小巨蛋開唱三天，在台灣掀起一股「龍捲風」。就連GD也多年好友李洙赫也被這陣強風颳來台灣。根據《中時新聞網》報導，李洙赫本次來台沒有工作行程，讓許多粉絲認為他就是來看GD演唱會的，紛紛暴動：「他好愛他！」李洙赫今早才透過粉絲交流平台透露自己要出門，沒想到過不久他就閃現桃園機場，被猜測是專門來看兄弟的演唱會。根據《中時新聞網》報導，李洙赫跟EXO成員KAI搭乘同一班飛機來台灣，兩人的差別在於，KAI是來辦演唱會工作的；而李洙赫是沒有工作行程下到訪的。李洙赫上次來台是在5月初，為精品服飾品牌店舖站台，當時他就因為超俊美高挑的長相吸引一批粉絲前去支持。然而近日他正忙於主演新劇《S LINE》的宣傳活動中，百忙中特別抽時間來台灣，也讓許多粉絲一看就知道：「他是來看哥們GD演唱會的」、「他好愛他！」李洙赫和GD兩人在高中時期就是超級死黨，各自進入演藝圈之後，兩人也時常為對方應援、宣傳等，展現超過100分的好感情。兩人也曾在節目《Good Day》中，展現了身為16年好友的絕佳默契，還被粉絲稱為「無敵閨密」，也因為李洙赫跟GD關係太好，讓大家都會開玩笑表示「李洙赫越來越GD化了。」