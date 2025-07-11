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▲Hui錄製節目時鼻骨骨折送醫。（圖／Hui IG）

韓國CUBE經紀公司旗下男團PENTAGON隊長Hui（本名：李會澤），近日參加綜藝節目搶球時，跟其他來賓發生意外，導致鼻骨骨折緊急送醫。公司也緊急宣布，Hui即日起暫停所有演藝活動，直到身體狀況恢復為止。CUBE公司表示，Hui日前參加《團結才能踢4》綜藝節目錄製時，跟其他來賓搶球時發生了不當衝撞，以至於他鼻骨骨折。在前往醫院接受治療後，醫生認為他需要進行一定時間的休養。因此CUBE公司在公告中也同時宣布，Hui從即日起暫停參加《團結才能踢4》節目的所有行程，CUBE也在最後向粉絲道歉，「我們會以藝人的健康為最優先目標，為了讓藝人儘速恢復身體健康，突然造成大家困擾，我們感到非常抱歉。」31歲的Hui在2016年以PENTAGON隊長身分出道，在組合活動時推出許多熱門歌曲，如〈Shine〉、〈Gorilla〉、〈Beautiful〉等。同時他也以個人身分活躍於綜藝節目《最愛娛樂》、《BOY PLANET》、《星光閃耀的少年》等，近期他更進軍音樂劇，在《愛在雨中》展現了更多不為人知的舞台實力。