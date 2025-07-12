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▲賈靜雯要粉絲息怒，澄清自己是買票進場的。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

賈靜雯和好友張心妍昨（11）日到台北小巨蛋朝聖GD（權志龍）演唱會，事後PO出自拍照，結果卻因一句「瞬間圈粉」被指拿公關票入場，那些搶不到票的真粉反而沒機會到現場，賈靜雯也立刻澄清，自己是花錢買票進場的，「我是抱著朝聖的心，為舞台上綻放光彩的藝人而去。」賈靜雯經紀人也向《NOWNEWS今日新聞》透露，GD本身的魅力無窮，讓平時不追星的賈靜雯也難以忘記昨晚的時光。賈靜雯在IG限動寫下，「可愛的粉絲們請息怒，我是抱著朝聖的心，為舞台上綻放光彩的藝人而去，很榮幸可以在現場看見這麼可愛又迷人的表演，感受到現場熱情活力的氣氛，讓我沉浸其中，我是花錢買票進場的。」賈靜雯經紀人也向《NOWNEWS今日新聞》透露，GD本身的魅力無窮，讓平時不追星的賈靜雯也難以忘記昨晚的時光。賈靜雯在看完GD演唱會後曬出自拍照，還用心將指甲做了小雛菊的彩繪，和應援手燈一樣可愛，也感謝好友張心妍帶她看演唱會，「讓我感受這場演唱會的魅力，GD太可愛了，瞬間圈粉。」沒想到簡單的分享，卻引來兩派論戰，GD睽違8年才來台灣開唱，當時門票秒殺，許多喜歡他多年的粉絲都買不到票，不過賈靜雯卻能進場，「瞬間圈粉」也表示她原本可能不是粉絲，網友紛紛留言，「真好，掌握資本市場的人」、「無言至極…10幾年老粉絲進不去會場就是被你們這些公關票佔走位置的」、「為這些公關票，這麼輕易就可以看到，也才剛圈粉？沒追蹤就別發」。不過也有人替賈靜雯說話，認為公關票這麼多，也不知道落到誰手上，「而且還沒成為粉絲的人，就不能去看演唱會嗎」、「人家就有本事拿到公關票呀，怎麼了嗎」、「主辦給的票為什麼要怪在去看演唱會的人頭上」。