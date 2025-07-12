夏天太陽毒辣，台灣人很愛的「日本國民品牌」UNIQLO有不少抗UV防曬外套選擇，是不少機車族心中防曬外套首選之一。不過，繼本土品牌UV100、體溫魔術師及法國運動品牌迪卡儂後，有網友發現美式賣場好市多（Costco）也有賣防曬外套，一件699元，推薦說：「穿起來涼感修身又便宜！」婆媽一次掃兩件引發討論。
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好市多699元防曬外套引發討論
臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團日前發布《今購百科》新品情報，其中一款女防曬外套主打「加大帽簷，加長衣袖及手部指扣可防曬至手背」設計，標榜UPF 50+，可以阻擋大約98%的紫外線，摺疊不易變形，非常適合戶外休閒活動。尺寸從S到XL都有，一件699元。
貼文引發熱烈討論，不少正在尋覓防曬外套的會員追問「有沒有人穿過？會涼嗎？」一名已購防曬外套的會員分享實穿體驗，「讚！我買了2件，沒有收縮的下擺，有帽沿，可以拉到鼻子，就是淺色比較容易髒」、「我覺得還不錯，穿起來是舒服的」、「昨天買的，今天穿，沒有收縮的下擺，沒有口袋，很輕薄，剛穿上有涼爽感」。
不過，也有網友認為「這價格和衣服成分，感覺好像還好哦。台牌L牌，買ㄧ件還比較涼，重點還有口袋」、「直上迪卡儂、UV100吧」、「淘寶一件不到100RMB（約新台幣407元）」。
實際查看商品資訊，此款防曬外套品牌為Oh!Sunny，材質是100%聚酯纖維，產地中國，「不可漂白、熨燙、乾洗」。過去曾有網友在Dcard分享此品牌防曬外套心得，大推「跟UV100比較下來，我覺得它很不錯的是下擺沒有縮口，比較修飾腰到臀那塊。Oh!Sunny體感比較涼的原因是風可以從下擺灌進來」。
防曬外套怎麼挑？
本業服飾業的YouTuber「胖哥」曾分享防曬外套挑選重點，建議材質選「尼龍」優於「聚酯纖維」，因為尼龍散熱率高出1.7倍、吸濕率（含水率）高11倍。布料選針織比平織更柔軟透氣。顏色建議選淺色，能反射太陽光、減少吸熱，穿起來更涼。尺寸則建議選大一號，更通風透氣。
天后御用造型師Kevin老師曾分享，防曬外套要注意「UPF」，強調涼感則要看「Q-MAX」。UPF（Ultraviolet Protection Factor）就是衣物的紫外線防護指數，UPF50表示會有50分之1左右的紫外線會穿透，可以阻擋大約98%的紫外線。
而Q-MAX（Quantum of Maximum Heat Flux）依台灣標準規範：Q-MAX值≧0.13才能稱為涼感產品，而數值越大就表示瞬間帶走的熱能越多，也代表布料越涼爽、吸熱速度越快。此外，Kevin老師也提醒，防曬衣清洗時不能烘、不能漂白，也不能用柔軟精，而且防曬力有使用壽命，建議最好2到3年就要更換。
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好市多699元防曬外套引發討論
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貼文引發熱烈討論，不少正在尋覓防曬外套的會員追問「有沒有人穿過？會涼嗎？」一名已購防曬外套的會員分享實穿體驗，「讚！我買了2件，沒有收縮的下擺，有帽沿，可以拉到鼻子，就是淺色比較容易髒」、「我覺得還不錯，穿起來是舒服的」、「昨天買的，今天穿，沒有收縮的下擺，沒有口袋，很輕薄，剛穿上有涼爽感」。
不過，也有網友認為「這價格和衣服成分，感覺好像還好哦。台牌L牌，買ㄧ件還比較涼，重點還有口袋」、「直上迪卡儂、UV100吧」、「淘寶一件不到100RMB（約新台幣407元）」。
實際查看商品資訊，此款防曬外套品牌為Oh!Sunny，材質是100%聚酯纖維，產地中國，「不可漂白、熨燙、乾洗」。過去曾有網友在Dcard分享此品牌防曬外套心得，大推「跟UV100比較下來，我覺得它很不錯的是下擺沒有縮口，比較修飾腰到臀那塊。Oh!Sunny體感比較涼的原因是風可以從下擺灌進來」。
防曬外套怎麼挑？
本業服飾業的YouTuber「胖哥」曾分享防曬外套挑選重點，建議材質選「尼龍」優於「聚酯纖維」，因為尼龍散熱率高出1.7倍、吸濕率（含水率）高11倍。布料選針織比平織更柔軟透氣。顏色建議選淺色，能反射太陽光、減少吸熱，穿起來更涼。尺寸則建議選大一號，更通風透氣。
天后御用造型師Kevin老師曾分享，防曬外套要注意「UPF」，強調涼感則要看「Q-MAX」。UPF（Ultraviolet Protection Factor）就是衣物的紫外線防護指數，UPF50表示會有50分之1左右的紫外線會穿透，可以阻擋大約98%的紫外線。
而Q-MAX（Quantum of Maximum Heat Flux）依台灣標準規範：Q-MAX值≧0.13才能稱為涼感產品，而數值越大就表示瞬間帶走的熱能越多，也代表布料越涼爽、吸熱速度越快。此外，Kevin老師也提醒，防曬衣清洗時不能烘、不能漂白，也不能用柔軟精，而且防曬力有使用壽命，建議最好2到3年就要更換。