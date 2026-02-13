2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）即將於3月初點燃戰火，全球棒球迷最引頸期盼的焦點，莫過於日本超級球星大谷翔平是否會重現上屆的「二刀流」神威。對此，洛杉磯道奇（Dodgers）總教練羅伯茲（Dave Roberts）在今（13）日的大聯盟媒體日上給出了明確答案，確定大谷翔平將不會在WBC登板投球。

為職業生涯負責　羅伯茲：登板機率微乎其微

羅伯茲今日面對各國媒體聯訪時，針對大谷翔平在經典賽的調度計畫再度表態。「他不會投球，」羅伯茲斬釘截鐵地回應，徹底粉碎了外界對於大谷「二刀流」解封的期待。

當被問及是否可能因賽況變化而改變心意時，羅伯茲表示機率微乎其微。「我不認為計畫會改變。雖然棒球場上凡事都有可能，但我們必須為他的職業生涯負責，做出最正確的決定，」羅伯茲強調，目前的方針是讓大谷在投手復健上循序漸進地找回比賽節奏，而不是在張力極高的國際大賽中躁進。

31歲大谷處復健關鍵期　專職打擊仍是核彈級威脅

事實上，這並非道奇球團首度表態。早在1月底球團就已經與大谷團隊達成共識，這屆經典賽將專注於打擊，以「打者翔平」的身分全力出擊。儘管投手身分遭到「封印」，羅伯茲仍對大谷代表日本隊參賽表示全力支持。「代表國家出征，最重要的就是贏球。他非常渴望為祖國再次奪下冠軍，我們也會全力支持他達成這個目標，」羅伯茲說道。

現年31歲的大谷翔平，目前正處於投手復健後的關鍵階段。為了保護這位棒球瑰寶的職業生涯，道奇隊的謹慎態度不難理解。即便本屆WBC球迷無緣見到他與世界頂尖打者在投手丘上對決，但專職打擊的大谷翔平，其破壞力依然會是日本武士隊挑戰衛冕的最強利器。


