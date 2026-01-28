我是廣告 請繼續往下閱讀

知名棒球電玩遊戲《MLB The Show》於今（28）日正式宣布，2026年最新版本的封面人物將由紐約洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）擔綱。這不僅是他繼2018年後二度獲此殊榮，更讓他成為遊戲發行史上繼名人堂名捕茂爾（Joe Mauer）之後，唯二能兩度登上封面的傳奇球員。現年33歲的賈吉在剛結束的2025年賽季展現了無與倫比的主宰力。他在152場比賽中以3成31的打擊率奪下生涯首座美聯打擊王，並轟出全聯盟頂尖的53發全壘打與114分打點。這份誇張的成績單讓他擊退水手隊強打勞雷（Cal Raleigh），蟬聯美聯最有價值球員（MVP），這也是他職業生涯第3座MVP獎座。遊戲開發商San Diego Studio表示，賈吉在場上的領導力與破紀錄的表現，讓他成為本屆封面人物的不二人選。與過往不同，本次《MLB The Show 26》的封面視覺極具歷史意義。封面除了展現賈吉經典的洋基條紋衫，更首次加入了他在2026年世界棒球經典賽（WBC）身穿美國隊戰袍的英姿。作為本屆經典賽美國隊的隊長，賈吉將首度披上國家隊戰袍出征，帶領「復仇者聯盟」捍衛榮耀。遊戲官方也預告，經典賽模式將在深受玩家喜愛的「鑽石王朝」（Diamond Dynasty）中強勢回歸，讓玩家能體驗國際賽的熱血氛圍。《MLB The Show 26》預計於台灣時間3月18日正式在PlayStation 5、Xbox Series X|S 及 Nintendo Switch平台同步上市。台灣時間2月4日開放。預購「數位豪華版」（Digital Deluxe Edition）的玩家可於3月13日提前四天進入賽場。官方首支遊戲實機預告片（Gameplay Trailer）將於預購當天同步釋出，揭曉更多有關球員能力值與物理系統的優化細節。