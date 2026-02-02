由市場上最具威脅性的長打火力終於有了歸宿。根據The Post記者Jon Heyman與ESPN知名記者Jeff Passan報導，重砲手尤金尼歐·蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）已與辛辛那提紅人隊達成協議，簽下一份為期1年、價值1500萬美元（約合新台幣4.7億元）的合約，重返他職棒生涯最輝煌的起點。
蘇亞雷斯與紅人簽約 重返辛辛那提擔任DH
這份合約除了2026年球季的1500萬美元年薪外，還包含2027年價值1600萬美元的球團與球員共同選擇權（Mutual Option）。現年34歲的蘇亞雷斯曾在2015年至2021年間效力紅人隊長達7年，並在2019年創下單季49轟的隊史級紀錄。
根據ESPN分析，由於紅人隊目前三壘已有防守悍將海耶斯（Ke'Bryan Hayes），一壘則預計由新秀史都華（Sal Stewart）接班，蘇亞雷斯回歸後預計將扛起指定打擊（DH）的重任，為紅人隊打線提供急需的長打深度。
蘇亞雷斯2025年數據回顧 單季49轟
蘇亞雷斯去年球季表現堪稱兩極。他先是在亞利桑那響尾蛇隊擊出36發全壘打，隨後被交易至西雅圖水手隊並再補上13轟，整季累積高達49發全壘打，領跑自由市場。整季打擊率為2成28、上壘率2成98、長打率5成26，創下生涯新高的118分打點。
但隱憂是火力不夠穩定，下半季在水手的53場比賽中，他打擊率僅1成89，穩定性將是他重返紅人後的首要課題。紅人隊在2025年球季繳出83勝79負的戰績，是自2013年以來首度在完整賽季打入季後賽。簽下蘇亞雷斯被視為球團強烈的奪勝信號，意圖從去年的外卡身分，在2026年球季一舉衝擊國聯中區冠軍。
水手隊戰力重組 三壘交給艾默森
隨著蘇亞雷斯離隊，西雅圖水手隊預計將三壘防區交給年僅20歲的頂級新秀艾默森（Colt Emerson）。水手隊總裁狄波托（Jerry Dipoto）在球迷日活動中對這名小將寄予厚望，直言他將「直接撞開大聯盟的大門」。艾默森去年在小聯盟合計繳出.278打擊率、14轟與11次盜壘，被視為球隊未來的內野核心。
消息來源：Jeff Passan
