▲旅美好手鄭宗哲結束與經典賽中華隊的訓練，將返美備戰春訓，他表示，目前仍想留在美國打球，有信心可以再站上大聯盟。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.15）

▲陳冠宇加入中華隊集訓，自嘲熱機慢像是「Windows 95」，不過他也說，既然加入集訓，目標就是搶進30人名單。（圖／中職提供）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic）腳步漸近，中華隊目前正於高雄國家運動訓練中心持續第一階段集訓。昨（28）日旅美好手陳柏毓正式加入，為投手群注入強心針；而內野核心鄭宗哲則在結束訓練後，暫時離隊返回美國參加春訓，預計2月底於日本宮崎與大隊會合。中華隊總教練曾豪駒也表示，本屆預計帶15至16名投手，最終30人名單將在台灣時間2月6日正式對外公布。效力於美職海盜體系的旅美投手陳柏毓，昨日現身國訓中心。他透露，近期與球團頻繁開會，表達強烈意願後終於獲得放行，能在返美報到前先與隊友培養默契。陳柏毓表示，「既然有機會成為正選，想先來一起訓練，才不會太陌生。」談到日本隊陣中星光熠熠，陳柏毓坦言相當期待，並展現高度自信，「不管是對到誰，即便是大谷翔平，我也想解決他。」目前他的訓練進度由海盜球團提供課表並與中華隊配合，狀況優於預期。新球季他預計從3A出發，將視春訓表現爭取更高舞台。另一位旅美指標鄭宗哲則將暫時告別中華隊集訓。休賽季期間他接連遭遇海盜隊、光芒隊、大都會隊的DFA（指定讓渡），他以平常心看待這場「商業行為」，認為這代表自己仍被市場需要。面對外界關心是否回台發展，鄭宗哲堅定表示，「目前想留在美國打球，我覺得最好的我還沒到。」鄭宗哲有信心可以在大聯盟生存，他預計2月28日直接赴日本宮崎與中華隊會合。針對訓練安排，投手教練「餅總」林岳平表示，投手群整體狀態穩定，預計2月1日進入實戰調整，觀察投打對決。值得注意的是，因應國際賽規則，中華隊已在牛棚架設「投球計時器」。林岳平指出，中職與旅美投手對此並不陌生，但他稍微擔心旅日投手能否適應節奏，「要更節省不必要的習慣動作」。老將陳冠宇近期也加入集訓，成為隊上年紀最長的球員。他幽默自嘲熱機慢得像「Windows 95」，但強調會憑藉豐富經驗力拚最終30人名單。日本媒體推測，衛冕軍日本隊可能在首戰交手中華隊時派出洛杉磯道奇王牌山本由伸。對此，中華隊總教練曾豪駒微笑表示，「心裡蠻興奮的！我們會準備好最好的戰力來面對。」中職會長蔡其昌分析，C組中台灣、韓國、澳洲實力接近，每一場都是不能輸的關鍵，將會非常精彩。曾豪駒也表示，本屆預計帶15至16名投手，最終30人名單將在台灣時間2月6日正式對外公布。