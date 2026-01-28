我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月開打，衛冕軍日本武士隊日前公布29人參賽名單，頭號王牌山本由伸確定參賽。不少日本媒體預測，山本有機會扛下首戰交手中華隊的比賽，對此，中華隊總教練曾豪駒今（28）日受訪時表示，若真的遇到山本，會覺得很興奮，中華隊也會準備好戰力來面對。日本隊日前公布29人名單，山本由伸確定參賽，日媒推估，山本扛下首戰的機率不低，對此中華隊總教練表示，「大家都知道日本隊每次國際賽的陣容其實都蠻豪華的，這個層級算最高級。」聽到日本媒體預測山本由伸可能會投對中華隊的比賽，曾總微笑表示，「其實心裡會覺得蠻興奮的，因為可以對決到這麼好的投手，那我們也會準備好最好的一個戰力來面對。」中職會長蔡其昌受訪時也說，日本隊的輪值策略相當合理，因為日本隊可能後會續考量複賽的先發輪值，他也笑說，以日本隊的陣容，遇到哪隊都不會有太大的差距。話鋒一轉，蔡其昌認為，C組除了日本，中華隊、韓國隊以及澳洲隊的心態都非常接近，3隊交手都有不能輸的壓力。蔡其昌直言，若自己是澳洲隊，也一定要抓下中華隊與韓國隊，「大家思維都是一樣的，若想要晉級，真正關鍵的比賽是澳洲、韓國與台灣的這3國對戰，應該會非常精彩。」