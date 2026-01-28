我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿老將陳冠宇昨（27）日加入中華隊集訓，備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），相隔12年再度踏入國家運動訓練中心，陳冠宇直呼是「天堂」，尤其是餐廳伙食讓陳冠宇讚不絕口，「有點不知道怎麼形容，食物非常好吃，有點羨慕每天都住在這邊的人。」陳冠宇直言，看到現在的國訓，感受到運動員越來越受到重視。陳冠宇昨日加入中華隊集訓，他直言，現在的國訓中心與他印象中的完全不一樣，他透露，前次進入國訓已經是2014年，當時是列管球員的身份，「餐廳跟球場完全不一樣，看到後真的滿驚訝的。」陳冠宇說，現在的國訓中心很適合所有運動員，也是會讓人夢寐以求的訓練場所，「光是簡易的中訓室，就已經很漂亮了，其實我很開心，因為這代表環境對運動員越來越友善，希望所有運動員在這樣的環境下，成績可以越來越好。」號稱「大胃王」的陳冠宇對國訓中心的選手餐廳讚不絕口，「這就是我的天堂，真的很好吃，我昨天吃第一餐突然不知道怎麼形容，食物不油又低鈉，然後全部都是原型食物，真的有點羨慕每天都住在這邊的人，每天都吃很好。」一聽到每週三有「牛排日」，陳冠宇迫不及待，「有點期待，口水快流下來。很謝謝有這麼好的訓練環境，讓我們有均衡飲食，更快速補充蛋白質。很謝謝會長與後勤人員的幫助，我們要喝的高蛋白什麼都有，其實很好攝取。」身為中華隊老大哥，陳冠宇打過3屆12強、2次經典賽，若加上本屆，將是個人第3度出征經典賽，他坦言，從以前的棒協到現在中職組訓，環境越來越好，我們現在有這麼好的環境可以訓練，有這麼好的飯店可以休息，還有很多的後勤人員可以照料我們的三餐、行政，謝謝聯盟、會長努力幫忙。」