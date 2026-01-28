我是廣告 請繼續往下閱讀

▲旅美投手陳柏毓今日加入中華隊集訓，等待美職春訓開訓後才會離隊。（圖／記者葉政勳攝）

為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊持續於國家運動訓練中心進行第1階段集訓，旅美投手陳柏毓今（28）日加入集訓，中華隊總教練曾豪駒表示，海盜球團同意讓陳柏毓參與集訓，等到春訓時再返美。本屆賽事中華隊預計帶15、16名投手，最終名單將於2月6日公布，曾總說，「趁繳交名單期限前，多觀察選手、規劃隊形，等整體討論後再做決定。」效力海盜體系的旅美投手陳柏毓今日加入中華隊集訓，曾總表示，「有跟海盜球團商量過，球團願意開放他在回美國春訓前，先進來加入中華隊。」曾總指出，陳柏毓會待到母隊通知才返美，而現階段會按照自己的課表操課，「球團都有給他訓練計畫，他來這邊也是照訓練計畫去執行，安排到他回去春訓之後，球團想要看到的樣子。」至於旅美野手鄭宗哲今日結束訓練後將暫時離隊，返回美國參加春訓，再次返回中華隊的時間預計是2月28日於日本宮崎會合。曾總表示，其他美職體系的選手返回母隊後，預計都會在宮崎會合，「當然會一直保持聯繫，彼此了解狀況。」對於旅外投手使用限制，曾總說都很配合，「現在陸續都有收到聯盟、球團的溝通，有回報他們準備狀況與計畫，我會依照球團給的計畫去做安排。」經典賽最終30人參賽預計台灣時間2月6日公布，中華隊目前設定帶15、16位投手，「各國目前都是春訓階段，球數上都部會太長，每一場都會有1、2位先發投手做準備，目前設定帶15、16位投手面對比賽。」對於最終30人名單，曾總表示全員都在準備狀態，「希望趁剩下繳交名單期限前，去觀察每一位選手的狀態。當然慢慢有去規劃隊型，還是要等到整體討論、評估完，才會去做最後決定。」針對投手訓練進度，曾總說，「到這個時間點大概都有2次到3次的牛棚，看起來一次比一次更進入狀況。最主要希望大家在這個階段都不要有傷勢出現，維持好身體。」此外，中華隊已在牛棚架設投球時鐘，「這個循環開始加入時間限制，讓他們知道這次比賽規則是（壘上無人）15秒到（壘上有人）18秒，希望在投球節奏上面可以掌握到。」