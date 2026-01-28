我是廣告 請繼續往下閱讀

為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊持續於國家運動訓練中心進行第1階段集訓，投手教練林岳平今（28）日表示，整體投手狀態不錯，其中旅日投手因為要投入日職春訓，進度明顯比較快。林岳平指出，投手群預計2月1日進入實戰，從中去觀察狀態；對於投球計時器，林岳平認為中職、旅美投手都有經驗，反而稍微擔心旅日投手能否適應。林岳平表示，目前投手整體備戰狀態還不錯，「有些打中職冠軍賽，比較慢休息的投手，進度稍微慢一點，但不會差太多。我們下個階段，2月1 日就會進入實戰，從這裡去觀察在投、打之間產生的狀態。」林岳平指出，日職投手的進度稍為超前，「因為他們2月1日會到母隊報到（春訓），他們必須要達到一個很高強度的狀態，所以雖然他們現在目前沒有在母隊，但從剛開始的準備、第一次牛棚，就感覺到他們的進度比中職的投手還快。」古林睿煬、孫易磊都是先參加中華隊集訓才返回日本，徐若熙則是未參加集訓，對於「龍之子」掌握程度，林岳平認為不用擔心，「完全是給軟銀球團去做準備，相信他一定會準備得很好。這不用擔心，我認為日職的選手，反而是可以放心去安排接下來怎麼在熱身賽出賽。」中華隊目前在牛棚導入「投球計時器」，將時間設定在無人出局的「15秒」，林岳平認為中職、美職投手適應的問題不大，反而是日職投手需要擔心，「要更節省一些不必要的習慣動作。」林岳平指出，古林睿煬過去效力中職，已經有「投球計時器」的經驗，「我認為秒數沒有太大問題，只是在節奏上如何舒服投球，要透過比賽中找（投球）過程。」林岳平是上屆經典賽中華隊總教練，此次擔任投手教練，負責賽中投手調度，對於投手的使用限制，他直言，並不擔心「限制」的問題，「不管是23年經典賽、去年資格賽，都不會去擔心限制。該擔心的是，選手在限制下有沒有穩定表現。」