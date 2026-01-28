我是廣告 請繼續往下閱讀

效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）匹茲堡海盜隊投手陳柏毓今（28）日現身國家運動訓練中心，正式加入2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊集訓。陳柏毓表示，近期不斷與球團開會，終於得到放行，他坦言，若能入選30人名單，先來一起訓練可以與隊友、教練團培養默契，對於球團限制，陳柏毓並不清楚內容，但他直言，限制的事情交給教練團調度，上場就是專心投球幫助球隊。陳柏毓透露，近期很常跟海盜球團開會，「我把訴求講出來，希望可以參加集訓，然後一直溝通，所以球團才同意放行。」陳柏毓表示，不管如何，只要有機會，都想參加中華隊集訓，「若有機會成為正選，至少跟隊友、教練團有默契，一起練習過，才不會哪麼陌生。」陳柏毓坦言，不清楚球團開給中華隊的使用限制是什麼，「畢竟球隊不會跟我講，也都交給聯盟去溝通。但我聽起來的感覺是應該沒有這麼嚴格，但我也不太確定，既然球隊會願意放行我來練習，也許是好消息。」陳柏毓直言，限制的事情交給教練團去處理，自己登板就是能投幾球就幾球，盡力幫助球隊。談到目前進度，陳柏毓表示，除了海盜球團有給課表，也跟中華隊行程去比對，「跟球團開會都在講這些，我覺得目前算是還不錯，有在進度上，甚至比想像中還要好一點這樣。」陳柏毓也說，海盜球團提醒他注意身體健康，進度的部分不要逞強，至於何時返美報到，陳柏毓表示還不確定，等待球團通知。陳柏毓若最終進入30人名單，將是他個人首度參與經典賽，他直言非常期待，「最高層級的國際賽事，又是第一次參加，一定會期待，剛好我們這一組也蠻強的，所以蠻刺激的。」近期日本隊公布陣容，當中不少大聯盟球星，陳柏毓說，「各隊當然都是精銳盡出，所以我覺得做好準備嘛，然後反正比賽打就對了，球是圓的。」被問到最想對決哪位日本隊打者，陳柏毓直言，與其說「想對決」的打者，不如說「想解決」打者，「不管是對到誰，即便是大谷翔平，我也想解決他。」陳柏毓指出，新球季若沒有意外的話，應該會是從3A出發，「但我不敢保證，畢竟很多變數，球隊有他們的安排，最主要還是看春訓狀況怎麼樣。」陳柏毓形容去年相當特別的球技，「打完資格賽後的開季狀況非常好，可是中間身體狀況出了些問題，調整得不太順利，有點斷崖式狀況掉下來。」陳柏毓回憶，季中遇到撞牆期時，2A球隊很擔心的狀況，「那時候我們做了蠻多調整，甚至有大概拉到9天沒出賽，都在調整。季末的狀況有拉回來，然後又去3A丟個2、3場，也丟得很好。所以對我來說蠻像三溫暖的，就是從高到低，然後好險後面有拉回來。」