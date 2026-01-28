我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月點燃戰火，雖然中華隊本屆預賽是客場作戰，但台灣球迷相當踴躍購票，熱門的「台日大戰」、「台韓大戰」一票難求。好消息是，在東京舉辦的「台灣之夜」的公播場地將由1地新增為3地，中職會長蔡其昌表示，推估人數可能超過5000人，因此決定新增為3場地公播，讓沒不到門票的台灣人也能一起收看比賽。蔡其昌表示，「台灣之夜」目前的進度是談到場地租借，至於Netflix的公播權，需等待日方一起審核，「接下來就是等待公播地點與結果。」蔡其昌說，本來只打算找1個公播場地，但後來發現球迷比想像中還要多，所以與「嘖嘖募資」討論，決定再多找2個場地，總計將會有3個「台灣之夜」公播場地。蔡其昌指出，現場人數可能會超過5000人，「還有在日的台灣僑胞、台商，還會有台灣球迷，所以找到場地後，評估可能不夠大，所以多找2個。」因此聯盟正與主辦接洽另外2個新場地，「目標就是希望能夠找到3個場地，每個場地如果能容納2000人左右，那就大概可以5000、6000人。」蔡其昌雖然未透露地點，但確定會是在東京的都內範圍，「大概是那種公眾集會的室內場所，像是活動中心那種很大的室內空間，適合轉播。」蔡其昌透露，Netflix公播的權利金與場地租借的金額龐大，透過台灣人集體募資，讓沒買到票的球迷可以聚在一起，替中華隊應援。蔡其昌坦言，台灣球迷對於此次經典賽的購票非常踴躍，每場的人數都超乎他的預期，「這也是為何公播的場地只有1個明顯不夠，光從『台日戰』以外的搶票狀況來看，就可以發現比想像中還要多台灣人去看球。」