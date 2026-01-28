我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿老將陳冠宇昨（27）日加入中華隊集訓，備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），陳冠宇今（28）日受訪時表示，感謝教練團讓他自己做調整，接下來將努力拚最終30人名單。他形容自己是「Windows 95」，熱機會比較慢，既然來了，就是要好好努力，看可不可以跟他們一起擠進正式名單。」35歲的陳冠宇昨日加入集訓，成為球隊年紀最長的球員，他表示，因為有些私人行程還沒走完，跟教練團討論後，決定先將自己調整，處理完私事後再赴中華隊報到，「感謝教練團放權讓我自己做調整，在加入集訓。」昨日加入集訓，陳冠宇坦言有嚇到，「看到幾位投手球速、調整得都非常好，其實我也不知道到底要拿什麼贏他們，但既然來了，就是要好好努力，看可不可以跟他們一起擠進正式名單。」陳冠宇說，既然參加集訓，目標當然是要進入30人名單，他笑說，自己目前一點優勢都沒有，但會繼續努力，「既然要擠進正選，一定要有一定的球速、控球能力，我唯一可以贏的可能就剩經驗，希望那個經驗跟最後的控球能力可以在緊要關頭幫助我。」談到備戰狀況，陳冠宇透露還沒站上牛棚，現階段投入集訓希望可以縮短調整進度，「希望在2月10日到15日可以進牛棚投投看，到時候如果沒有問題，就可以跟教練討論可不可以讓我投一下比賽形態。」陳冠宇也說，最好是可以跟上年輕人的腳步，「我應該沒辦法像他們一樣恢復、提升能力，我可能像是Windows 95那種，可能要讓它熱一下。」本屆中華隊左投人選不多，陳冠宇也被視為重要戰力，他坦言自己的優勢確實是左投因素，「但老實說，球速快的還是有優勢，壓制性是最重要。也是因為有球速，我的所有球種才會變得比較難打一點，當然教練有一定考量，希望在這段期間除了健康，也可以讓自己的球速盡快提升，希望可以到進入最後的正式名單。」陳冠宇坦言，最近2個球季越投越輕鬆，「有找到好的方式，投球機制也在對的位置上，當然我希望可以持續下去，這個能力不要那麼快消失，今年不管事國際賽或是例行賽，都可以維持這2年的水準，然後讓自己的棒球人生可以過得更精彩一點。」