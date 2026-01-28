我是廣告 請繼續往下閱讀

旅美球員鄭宗哲今（28）日結束與2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊的集訓，將暫時離隊返回美國備戰新球季春訓，下次會合將是2月底的日本宮崎。休賽季遭遇3度DFA（指定讓渡），鄭宗哲平常心看待，「知道是商業行為，就看自己被需要的程度到哪。」對於下一步，鄭宗哲表示暫時沒有返台打球的打算，「我覺得最好的我還沒到，想看自己的極限在哪，我覺得我可以在大聯盟打球，目前在我的心理，有這樣的信心。」鄭宗哲休賽季被匹茲堡海盜隊移出40人名單，生涯首度遭到DFA，中華隊開訓前1週被坦帕灣光芒隊撿走，卻因球隊戰力調整，再度遭到DFA，紐約大都會隊隨後從讓渡名單中撿走他，結果不到1週，鄭宗哲第3度被指定讓渡。鄭宗哲今日結束與中華隊的訓練，將返回美國備戰春訓，談到過去2週的集訓，鄭宗哲認為氣氛非常好，團隊都很開心，「我也很開心見到大家，然後一起打球感覺還不錯。」鄭宗哲表示，集訓期間除了練游擊，也持續精進二壘與三壘，「美國那邊需要加厚深度，也希望我多練一些位置。」談到休賽季被連續DFA，鄭宗哲坦言知道這是商業行為，「會知道有可能會再有一次，也會知道可能再把我撿走。我覺得這就是一個雙面刃，這就是商業，代表你是被需要的，所以會一直被撿走，只是就看你被需要到什麼程度。」談到下一步，鄭宗哲坦言還不知道下一站在哪，「會留在大都會，還是會有新的球隊？如果是新的球隊，是什麼時候？在佛羅里達、亞利桑那，還是哪一個城市？但想那麼多也沒用，趕快睡覺，時間到了就知道答案，到時候再看怎麼做吧。」若鄭宗哲最後沒被其他球隊從讓渡名單撿走，將被下放至大都會小聯盟。談到大都會，除了是豪門球隊，鄭宗哲也說，「好處是有機會跟林多爾（Francisco Lindor）、塞米恩（Marcus Semien）、比薛特（Bo Bichette）、索托（Juan Soto）這些人當隊友，還不錯。」近期外界相當關心鄭宗哲是否有回他發展的打算，對此鄭宗哲表示，「目前還是想留在美國打球，我覺得最好的我還沒到，想看自己的極限在哪，我覺得我可以在大聯盟打球，目前在我的心理，有這樣的信心。」