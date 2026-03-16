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特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）14日在社群平台發文，聲稱用於生產AI片的「Terafab」計畫將在7天內啟動，引發熱議，不少人紛紛開始擔心這是否將撼動台積電地位。然而，早在去年馬斯克就曾表示，由於需求量太大，特斯拉可能必須建造一座超大型半導體廠房。根據《投資人商業日報》、《路透社》報導，特斯拉正在設計第5代人工智慧晶片，以支援它的自動駕駛計畫，去年在特斯拉股東大會上，馬斯克曾說，特斯拉正在與台積電、三星等企業合作，但即使已從供應商推斷出晶片生產的最佳情況，未來也不排除與英特爾合作，但這些仍然不夠 。馬斯克認為，特斯拉可能得蓋一座專門的超級晶片製造廠：「我想不出還有什麼其他辦法，能達到我們所需的晶片產量，所以可能不得不建造一座巨型晶片製造廠，這是必須的。」報導指出，儘管馬斯克沒有在X的發文透露更多細節，但他在1月底的特斯拉第4季財報電話會議上，聲稱特斯拉現有的晶片供應商-台積電、三星電子和美光科技，將無法為該公司的電動車、機器人和AI需求提供足夠的晶片，為了在幾年內消除可能存在的瓶頸，必須建造一座特斯拉TeraFab工廠，規模足以涵蓋電路、記憶體和封裝，而且要在美國國內生產。報導提到，一座頂尖的晶片工廠可能要花費特斯拉200億至300億美元，如果建在美國，成本可能會更高。特斯拉財務長坦尼亞 （Vaibhav Taneja）在第一季財報電話會議表示，特斯拉可以透過借貸來籌集資金，以滿足龐大的資本支出需求。原文連結：