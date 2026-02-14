我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蒙西在道奇隊的歷史紀錄冊上也寫下了輝煌篇章，他生涯在季後賽生涯累積16支全壘打、46得分，均位居隊史第1。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊於13日正式宣布，與隊內資深內野手麥斯·蒙西（Max Muncy）達成續約協議。蒙西將在2027年賽季獲得700萬美元的保障年薪，且2028年賽季擁有球團選擇權，這份合約加總激勵獎金，3年最高總額可達3000萬美元（約合新台幣9.4億元）。然而，這份平均年薪僅約1000萬美元（約合新台幣3.1億）的合約一經曝光，隨即在社群媒體上引發熱議，不少球迷為蒙西大聲疾呼，認為這位世界大賽功臣的價碼實在「太廉價」。現年35歲的蒙西在2025年賽季雖然遭遇傷病困擾，但仍在出賽的100場比賽中繳出打率.243、19支全壘打及67分打點的成績。進入季後賽後，他更是展現強大的心理素質，不僅擊出3支全壘打，更在世界大賽第7戰敲出縮小分差的關鍵全壘打，是道奇隊成功奪冠、登頂世界第一的重要推手。當時道奇在世界大賽對耶薩維奇（Trey Yesavage）打得不好，藍鳥第7戰領先後派他出來中繼，蒙西能砲轟對手，對於球隊士氣加成很大，而且後續又有一次精彩的三壘守備，幫助球隊化解危機，可以說是該場比賽的大功臣。蒙西在道奇隊的歷史紀錄冊上也寫下了輝煌篇章，他生涯在季後賽生涯累積16支全壘打、46得分，均位居隊史第1，37分打點則排名隊史第3。自2018年加入道奇以來，累積209支全壘打排名隊史第7，距離第6名的傳奇球星史蒂夫·加維（Steve Garvey）僅差2支。在道奇隊效力的8年間，平均進攻指數（OPS）高達.828，並曾2度入選全明星賽。面對這位實績滿滿的功臣，其續約年薪卻低於市場行情，引發日美球迷紛紛在網路平台上表達不滿。有球迷指出：「蒙西能持續貢獻3以上的勝場貢獻值(WAR)，領1000萬美元年薪真的太便宜了。」也有人感嘆：「他依然是道奇隊中最被低估且最容易被忽視的存在。」更有激進的評論直接喊話管理階層：「以這種賽季成績竟然才拿15億日圓（約1000萬美元）？快付這男人應得的報酬！」蒙西選擇與球隊簽下這份具備彈性且相對「球隊友善」的合約，雖然保障了他在洛杉磯待到2027年，但也讓這位「道奇之顏」的薪資價值再度成為輿論焦點。