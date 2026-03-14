我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊賽事告一段落，味全龍後援投手林凱威也回到母隊，今日趁著官辦熱身賽的賽前空檔，找上樂天桃猿洋投威能帝（Pedro Fernandez），2人留下合照。近期不少球迷討論，2人宛如兄弟，威能帝也笑說知道此事，「下一次我可以幫台灣出賽，我們是兄弟。」林凱威日前結束經典賽中華隊行程，返回母隊龍隊報到，在經典賽期間，不少球迷討論林凱威神似桃猿洋投威能帝，2人戴上球帽宛如兄弟，更有球迷說林凱威是「台灣威能帝」、威能帝是「多明尼加林凱威」。龍隊今日在斗六與桃猿打官辦熱身賽，林凱威把握機會，在賽前練習空檔，與威能帝相見歡。威能帝一看到林凱威就先稱讚，「你變得更壯了。」林凱威則用流利的西語回說，「像你一樣。」威能帝搖頭笑說，「沒有，你更壯。」林凱威向威能帝提到，「大家說我們像雙胞胎。」威能帝聽到後拚命點頭，「對對對，我知道。」威能帝還開玩笑表示，「下一次我可以幫台灣出賽，我們是兄弟。」林凱威笑說，「我們血統一樣。」兩人也在閒聊後留下珍貴的合照。