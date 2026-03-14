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2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）韓國隊今（14）日在8強賽以0：10提前7局遭多明尼加隊「扣倒」，預賽繳出火燙手感的主砲文保景，此役完全熄火，3打數無安打，還敲出1次雙殺打、吞下1次三振，即便如此，文保景的攻擊數據在整條韓國打線中，仍是名列前茅，經過本屆經典賽，文保景打出名聲，有望成為家喻戶曉的「韓國重砲」。文保景在C組預賽展現出驚人的長打能力，繳出7安、2轟、11分打點，打擊率5成38、OPS 1.779的完美成績，11分打點追平前輩金泰均的隊史紀錄。尤其是在預賽最關鍵「韓澳大戰」，文保景單場敲出3安、1轟、4打點的成績，成為韓國隊晉級8強賽的最大功臣。不過在該場比賽的最後一打席，文保景上場前，韓國隊攻下重要的第7分，達成晉級門檻，文保景在首球揮空後，連看2球遭到三振，該打席也引發討論，認為文保景主動放棄進攻機會，但這並不影響韓國隊晉級之路，文保景在賽後受訪時直言，拿下最後出局數的瞬間，比贏得韓國大賽還要開心。文保景在預賽的好手感，並未延續到8強戰，此役面對多明尼加隊，文保景擔任先發第5棒、指定打擊，首打席敲出三壘滾地球出局，第2個打席面對得點圈局面，文保景與桑契斯（Cristopher Sanchez）纏鬥到滿球數，最終遭到三振，無法替韓國隊「破蛋」。文保景在7局上的第3打席，當時李政厚靠著失誤上壘，文保景卻敲出二壘滾地球，變成「4-6-3」雙殺打，也成為此役韓國隊最後一位打者，多明尼加隊靠著7局下威爾斯（Austin Wells）的再見3分砲，以10：0提前7局「扣倒」韓國隊。總計文保景此役3打數無安打，敲出1次雙殺打、吞下1次三振，但所有打擊數據仍是韓國隊打線中最佳，經過本屆經典賽，文保景也打出名聲，有望成為家喻戶曉的「韓國重砲」。