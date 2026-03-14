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▲日本隊投手教練吉見一起對金丸評價極高，特別稱讚他的直球和指叉球。（圖／美聯社／達志影像）

目標蟬聯冠軍的日本武士隊，在2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽以4戰全勝之姿挺進邁阿密八強戰。接下來將對上實力強勁的拉丁美洲勁旅委內瑞拉，除了大谷翔平、山本由伸等巨星外，日本隊陣中一位「秘密武器」正引起全球球探的關注，他就是效力於中日龍隊的新星左投金丸夢斗（Yumeto Kanemaru）。日本隊投手教練吉見一起也對金丸夢斗有很高評價，認為他的直球和指叉球搭配使用很有威力。在預賽對陣捷克隊的關鍵戰役中，金丸夢斗於第7局接替宮城大彌登板，隨即展開一場瘋狂的「奪三振秀」。他先以151公里的火球讓對手揮空，接著用138公里的指叉球再度化解危機。總計主投2局不僅沒被擊出任何安打，更「連投5次三振」。金丸賽後謙虛表示：「這場比賽的主題是積極進攻好球帶，球速有出來，變化球也控制得不錯，希望這能為接下來的比賽做準備。」此役他全場投出24球，最快球速來到154公里。金丸夢斗的入選過程頗具傳奇色彩。由於聖地牙哥教士隊的松井裕樹因傷退賽，金丸與藤平尚真、隅田知一郎等人被緊急徵召。雖然年紀輕輕，但他早在2024年代表大學隊出戰歐美對抗賽時，就曾展現出 2 局完全比賽的超強宰制力，最終更以選秀狀元（4 球團共同指名）的身分加入職棒。日本隊投手教練吉見一起對金丸評價極高，特別稱讚他的直球和指叉球：「他投球的感覺讓我想起今永昇太（Shota Imanaga），直球非常有威力且轉速極佳，搭配指叉球與曲球的高低速差，讓打者很難對準擊球點。」總教練井端弘和更是難掩興奮，直接在受訪時脫口而出：「金丸，難道不可怕嗎？他真的太有趣了！」對於目前左投後援相對吃緊的日本隊來說，金丸夢斗的出現無疑是一劑強心針。日本隊八強賽將迎戰由阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）與阿萊斯（Luis Arráez）領銜的委內瑞拉大聯盟重砲打線。吉見教練分析，面對揮棒力道強勁的委國打者，金丸的高角度速球與低角度指叉球將會是關鍵戰術。