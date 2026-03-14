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2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）韓國隊今（14）日在8強賽以0：10慘遭多明尼加隊7局「扣倒」，隊史首度在複賽首戰落敗，因賽制改為單淘汰，確定止步8強。回顧韓國隊前2屆複賽，至少都有拿到4強門票，首屆更從預賽到複賽連拿6勝，但此役碰上多明尼加隊卻成一面倒的比賽，雖然達成重返8強的目標，但結果卻不是太好看。韓國隊在C組預賽拿下2勝2敗，最終憑藉較低的對戰失分率，以分組第2晉級8強，也終止連續3屆、17年無緣複賽的命運，不過今日交手奪冠熱門多明尼加隊，韓國隊慘遭痛擊，前3局就失掉7分，第7局更被敲出再見全壘打，以0：10遭到7局「扣倒」，隊史首次在複賽首戰落敗，由於賽制改為單淘汰，韓國隊也確定止步8強。回顧前2屆經典賽，韓國隊不僅都打進8強，還一舉殺入4強，首屆韓國隊陣容星光熠熠，具台晟、金炳賢、朴贊浩、金善宇、崔熙涉等大聯盟球星都入隊，李承燁、金泰均、金東柱、李鍾範等明星球員也名列其中，預賽韓國隊分別以2：0、10：1、3：2連過中華隊、中國隊、日本隊，以預賽分組第1晉級8強複賽。8強複賽韓國隊延續氣勢，又以2：1、7：3、2：1擊退墨西哥隊、美國隊以及日本隊，以6連勝的成績殺入4強賽，其中連續在預賽、複賽擊退日本隊，韓國隊頗有在亞洲稱霸的態勢，不過進入到4強戰，韓國隊卻踢到鐵板，遭到日本隊0：6完封，最終排名第3，也是唯一拿下6勝卻沒晉級決賽的球隊。第2屆經典賽韓國隊捲土重來，雖然僅秋信守是大聯盟球員，但整體戰力仍十分完整，該屆賽事預賽、複賽改採雙敗淘汰，韓國隊首戰9：0完封中華隊，第2戰卻遭日本隊2：14「扣倒」，第3戰14：0完封中國隊，在關鍵第4戰，韓國隊復仇成功，以1：0完封日本隊。複賽韓國隊首戰8：2擊退墨西哥隊，第2戰又以4：1擊退日本隊，但關鍵第3戰以2：6不敵日本隊，不過韓國隊仍取得4強門票，並且以10：2輕取委內瑞拉，與日本隊在冠軍賽正面對決，最終在延長賽以3：5落敗，韓國隊屈居亞軍。不過從第3屆起，韓國隊都在預賽止步，直到本屆預賽最後一戰，韓國隊才以2勝2敗，並靠著對戰失分率驚險晉級8強，但近年來8強賽已改成單敗淘汰，沒有犯錯的空間，韓國隊雖然達成重返8強的階段性任務，但面對多明尼加隊這樣的強權，毫無招架之力，以慘敗收場。