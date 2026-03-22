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統一7-ELEVEn獅內野手林靖凱去年5月左膝半月板破裂，經過手術治療、復健，目前正在備戰新球季，獅隊總教練林岳平今（22）日指出，林靖凱的進度會慢一點，希望在二軍多打比賽，將肌力提升後再上一軍。林靖凱昨（21）日受訪時表示，離開球場這段時間，受到很多隊友、學弟的鼓勵，他也向球迷喊話，「我快回來了，希望我回來後，大家可以多進場為我加油，我會變得更強壯。」林靖凱是獅隊相當倚重的中線內野手，但近2年卻飽受傷痛困擾，2024年5月因滑壘衝擊過大，造成左膝前十字韌帶撕裂，去年傷癒歸隊後，卻又在5月守備時，造成左膝半月板破裂，經過開刀治療、休養，目前已經重返球場，持續為新球季做準備。獅隊總教練林岳平表示，林靖凱的進度還不會那麼快，「應該要5月了，希望他在二軍累積一些肌力。過往都是好了就上，（這次）希望他在二軍可以累積一點肌力之後再上來。」林靖凱表示，目前有開始慢慢在復健賽，開季基本上會慢一點，「時間上可能還不確定，要看自己的整體狀況，我覺得現在都是算還滿不錯的，都在進度上，希望可以趕快幫助到球隊或整個團隊。」林靖凱透露，獅隊總教練林岳平給他的調整時間比較長，「去年休賽季餅總有問過我，稍微講一下今年是不是要慢一點，必竟連續2年（受傷），自己有覺得，在復健會做得更扎實，所以進度上會比較慢一點。」離開球場這段期間，林靖凱坦言最想念的還是球場，復健期間收到不少隊友、學弟的鼓勵，「看到他們在場上，我覺得還是會給我幫助，大家都是我的支柱。」林靖凱也向球迷喊話，「我快回來了，希望我回來後，大家可以多進場為我加油，我會變得更強壯。」