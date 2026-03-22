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▲「台灣金孫」古林睿煬今日在第9局平手僵局下登場後援，不僅展現強大的壓制力，更催出生涯最快的160公里，比肩潘文輝、羅嘉仁、曹錦輝、林振偉的台灣強投「160火球俱樂部」。（圖／取自火腿隊官方IG）

效力日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬今（22）日在熱身賽後援登板，飆出生涯最速160公里火球，是首位中職出產的160公里「火球男」，開季有望扛下火腿隊終結者的角色。統一7-ELEVEn獅總教練林岳平表示，經典賽後有收到古林睿煬轉往後援的消息，也透露2人通過電話，交流投後援的心得，「他跟我撂一句話，『有信心160公里。』」古林睿煬今日在日職熱身賽第9局登板，後援1局無失分，雖然未被敲安，但送出2次保送，值得一提的是，古林睿煬此役飆出生涯最快的160公里火球，刷新他在2022年中職賽季最快的157公里的紀錄。古林睿煬昔日在獅隊的總教練林岳平，在中職熱身賽後也得知愛徒飆出160公里的消息。餅總表示，在經典賽打完後，有收到古林睿煬回到火腿隊後，可能轉往後援角色的消息，「那他也跟我通了電話，去了解後援應該怎麼投，所以有點交流。」餅總透露，當時古林睿煬曾在電話中撂一句話，「他說他有信心160公里。」古林睿煬過去在中職最快球速157公里，「我們知道先發大概158公里（實際紀錄為157公里）。當然要投後援，相信會更快。他就集中全部的力量投球，一定會更快。」對於古林睿煬轉後援，餅總認為火腿隊有一定的考量，「他的特色就是球威呀。」看到愛徒飆出生涯最速，餅總一點也不驚訝，「知道會出現，只是什麼時候他要嘗試看看，在這個角色不是160為（目的），就速度而已，這個角色是有極大的壓力。」古林睿煬前一次登板9球完成工作，此役卻用了29球才拿下3個出局數，餅總直言，這就是救援投手難的地方，「有可能今天很輕鬆，也有可能今天很困難，後援就是他的休息時間變短，他生活作息、過往的習性全部要重調，困難的是這個。」即便選手時期也是後援投手，但餅總說自己沒辦法跟古林睿煬分享經驗，「我只能讓他在有什麼方式，他必須自己去揣摩。我沒有辦法跟他分享，因為時空背景不同。」餅總只能建議古林睿煬要去調整、嘗試新的比賽方式，「他自己能做到就好，我們不用教他。」