我是廣告 請繼續往下閱讀

北海道日本火腿鬥士隊今（22）日進行官辦熱身賽的最後一場賽事，於主場交手養樂多燕子，最終雙方以1：1握手言和。火腿隊今年熱身賽以8勝4敗3和的優異戰績收尾，展現出衝擊新球季的強大氣勢。賽後，火腿監督新庄剛志除了點名表揚先發大將有原航平外，更對飆出160公里生涯最速紀錄的台灣強投古林睿煬給予高度評價，並透露若齋藤友貴哉無法及時歸隊，有機會由古林睿煬暫扛守護神的角色。古林睿煬今日在官辦熱身賽對陣養樂多燕子隊的比賽中，於第9局平手僵局下登場後援，不僅展現強大的壓制力，更催出生涯最快的160公里，比肩潘文輝、羅嘉仁、曹錦輝、林振偉等台灣強投的「160火球俱樂部」。飆出生涯最快160公里的古林睿煬，在賽後自然成為討論的焦點。新庄監督轉述捕手清水優心的評價：「清水直誇這球真的非常快！」新庄也細心指出，即便球速逼近160公里卻未能大量製造揮空是後續需觀察的重點，但他對於古林的運用已經有了藍圖。針對外界關心的古林睿煬定位問題，新庄監督坦言，由於另一名牛棚火球男齋藤友貴哉目前不在陣中，「看過那個火球後，如果友貴哉沒辦法及時歸隊，古林睿煬將是7、8、9局後援的重要戰力。」不過新庄也特別強調：「最終目標還是讓古林回歸先發，但以他目前的球威看來，他是後援上非常重要的戰力。」預計扛起開幕戰重任的有原航平，今日先發4局只被敲出1安打、送出5次三振、無失分，內容近乎完美。新庄監督賽後滿意表示：「這不用我多說了吧，這就是他調整的方式，他是位深諳投球竅門的投手，我完全不擔心。」新庄也特別提到，去年有原在軟銀擔任開幕投手時曾遭羅德痛擊，當時主投7局就失掉7分，新庄監督認為：「去年那種苦澀的經驗，對現在的他來說反而是加分的養分。」剛從經典賽歸隊的北山亘基，今日中繼3.1局飆出6K僅失1分。新庄監督觀察後認為，儘管比賽用球不同，但北山的表現完全沒問題，甚至主動要求加投一人次以適應跨局節奏，展現很好的鬥志。火腿隊接下來將遠征客場與軟銀進行開幕三連戰，新庄剛志霸氣宣言：「我現在腦子裡想的，只有帶著三連勝回到主場艾斯康球場！」