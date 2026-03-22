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效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的「台灣金孫」古林睿煬，今（22）日在官辦熱身賽對陣養樂多燕子隊的比賽中再次震撼全場。他在第9局平手僵局下登場後援，不僅展現強大的壓制力，更催出生涯最快的160公里，比肩潘文輝、羅嘉仁、曹錦輝、林振偉等台灣強投的「160火球俱樂部」。繼日前在經典賽抗韓大戰繳出4局失1分的英雄表現後，古林睿煬回到日職賽場手感持續加溫。繼昨日在9局登板救援後，今日他在1：1平手時接替先發投手山﨑福也登板，面對首名打者中村悠平僅花2球便輕鬆解決。隨後面對宮本丈，古林展現火球男本色，該打席4顆速球中有3球超過155公里，更一度飆出158公里改寫個人紀錄。進入與增田珠的纏鬥時，古林更是火力全開，在第11球時催出驚人的160公里速球。儘管隨後因控球稍微偏移連投兩次保送造成一、二壘有人的危機，但古林迅速調整節奏，最終以155公里的高角度速球K掉伊藤琉偉，成功守住危機、不失分。隨著這顆160公里的火球出現，古林睿煬也比肩羅嘉仁、曹錦輝等傳奇前輩，成為台灣少數能觸及這個神之領域的台灣投手。目前古林在官辦熱身賽累積2場出賽，皆是在第9局負擔後援任務，合計2局投球防禦率仍是完美的「0」。值得關注的是，古林睿煬今年在熱身賽的定位出現顯著變化，連續兩場皆以守護神姿態登場。先前日本名將吉井理人曾預告，火腿隊監督新庄剛志打算安排一位「令人意想不到」的人選擔任本季終結者。以古林目前展現出的壓倒性球威與關鍵時刻的抗壓性，或許就是新庄教練團心中那張神祕王牌。